Prvý Deň otvorených dverí vo zvolenskej nemocnici

Deň otvorených dverí je určený predovšetkým deťom základných škôl, ktoré sa budú môcť zapojiť do súťaže o najkrajší obrázok na tému Čistota pol života. Pre dospelých návštevníkov nemocnica pripravila bezplatné meranie krvného tlaku či cukru v krvi. Môžu sa tiež naučiť správny postup pri umývaní rúk, vidieť ukážku resuscitácie, ale tiež nazrieť do sanitky a do niektorých nemocničných oddelení, napríklad do operačných sál alebo pôrodnice, v prípade, že budú voľné.

Podujatie sa koná pri príležitosti 80. výročia založenia zvolenskej nemocnice. Prierez jej histórie ponúkne výstava. Atmosféru bude dotvárať pestrý program zvolenského konzervatória Pink Harmony.

„Našim cieľom je priblížiť nemocnicu ľuďom a veríme, že každý si nájde to svoje a dozvedia sa aj niečo nové a zaujímavé,“ povedal riaditeľ zvolenskej nemocnice Jozef Botka.

Deň otvorených dverí sa uskutoční vo vnútornom areáli nemocnice od 9. do 12. hodiny. V prípade nepriaznivého počasia ho presunú do prízemných priestorov jednotlivých pavilónov.

Nemocnica Zvolen, ktorá patrí do supiny Agel, stále pokračuje v obnove. Začiatkom septembra presťahovali do nových priestorov gynekologickú ambulanciu. Ordinácia vrátane čakárne je oddelená od nemocničného gynekologického oddelenia, čo pacientkam poskytuje väčšie pohodlie a viac súkromia. Do obnovy a zariadenia ambulancie investovali viac ako 10-tisíc eur.

Zvolenská nemocnica poskytuje lôžkovú starostlivosť pre viac ako 100-tisíc obyvateľov okresov Zvolen, Krupina a Detva. Ročne ošetrí takmer 17-tisíc lôžkových pacientov a viac ako 120-tisíc ambulantných. Za rok vykoná vyše 3500 operácií a zhruba tisíc pôrodov.