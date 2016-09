Starosta Števčík večierku pre podniky v Starom Meste nepodpíše

Podľa VZN budú totiž prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré splnia určité technické opatrenia, budú otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch budú otvorené do 5:00 ráno. VZN schválili staromestskí poslanci v utorok 20. septembra na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Na vine je polícia

Števčík chápe snahu poslancov chrániť obyvateľov Starého Mesta a ulice, ktoré sú najviac dotknuté hlukom z prevádzok. „Tento problém však nie je možné riešiť len v rámci kompetencií mestskej časti. Zlyháva tu štátna polícia aj mestská polícia, ktoré nedokážu zabezpečiť v uliciach Starého Mesta verejný poriadok. Mestská časť nemá žiadne represívne zložky, ktorými by sa dokázala postarať o verejný poriadok. Na základe právnej analýzy, ktorú som si nechal vypracovať o tomto VZN, ktoré bolo v utorok 20. septembra staromestskými poslancami schválené, som dospel k názoru, že viaceré ustanovenia tohto nariadenia sú nad rámec kompetencií samosprávy alebo sú v priamom rozpore s niektorými zákonmi. Z tohto dôvodu som sa rozhodol, že VZN nepodpíšem. Ak by VZN vstúpilo do platnosti, mohlo by mestskej časti spôsobiť veľké problémy,“ povedal starosta Števčík. VZN tak vráti staromestským poslancom na opätovné prerokovanie.

Jeden z prevádzkarov v Starom Meste Branislav Filipovič k stanovisku starostu Števčíka, že nepodpíše schválené VZN o otváracích hodinách prevádzok a obchodov v mestskej časti povedal, že otváracie hodiny prevádzok len do 22:00 nie sú vyhovujúce. „Tento stav by bol pre nás zničujúci a neviem, ako by sme fungovali v tomto režime. Samozrejme, oceňujeme, že pán starosta VZN nepodpíše, ale k tomuto problému by sme privítali diskusiu,“ dodal Filipovič.

Zľakol sa starosta párty?

Krátko po hlasovaní poslancov sa na sociálnych sieťach začala šíriť vlna nevôle s ich rozhodnutím. Ľudia v komentároch upozorňovali na to, že centrum hlavného mesta nemôže stíchnuť o 22.00 hodine. Na Facebooku vznikla udalosť s názvom Party u Rada. Organizátori vyzvali ľudí, aby v piatok o desiatej večer prišli pred byt starostu Števčíka na nábreží Dunaja. Počas niekoľkých hodín mala udalosť vyše 20-tisíc zdieľaní a účasť potvrdilo vyše 5-tisíc ľudí.