Vrcholia prípravy na Bábkarskú Bystricu

Prípravy začali vernisážou výstavy bábkárskych scén, kostýmov, divadelných kreácií a samozrejme bábok Bábkové divadelné panoptikum a pokračovali uvedením rodinnej interaktívnej rozprávky Familiárium, ktorá bude v repertoári divadla aj po festivale.

Príjemným a zároveň vzdelávacím ukončením prípravnej fázy boli nedeľné Divadelné záhad(y)anky v koncepcii dramaturgičky Bábkového divadla na Rázcestí Moniky Tatarkovej.

Záhady sa týkali – ako inak – najmä divadelnej témy so zameraním na bábkové divadlo. Edukačná časť zábavnou formou vtiahla deti, ale aj ich rodičov, do vzrušujúcej atmosféry súťaženia, išlo doslova a do písmena o boj „kto z koho“. Kvíz mal päť častí v ktorých súťažiaci bojovali o voľné vstupenky na niektoré z predstavení Bábkárskej Bystrice. Atmosféra voňala súťaživosťou, ale aj mladým elánom divadelníčok, ktoré kvíz po celý čas s úsmevom a nadšením viedli. Vyhrali samozrejme tí najlepší aj keď to bolo „o chlp“.

Dramaturgia Bábkového divadla na Rázcestí sa týmto kvízom prezentovala ako bojuchtivá zložka súboru, ktorej nechýba tvorivosť, humor, nadhľad, v neposlednom rade ani vzdelanie a láska k divadlu a jeho divákom.