Výtlky nahradí v Štrbskom Plese nový asfalt

Keď vo februári tohto roku zasadala v Kežmarku vláda a v rámci pomoci najzaostalejším regiónom Slovenska schvaľovala peniaze na akčný plán rozvoja, o financovanie na opravu cesty v Štrbskom Plese sa uchádzala aj obec Štrba. Vláda jej vyhovela sumou 300-tisíc eur. Podľa informácií premiéra Roberta Fica kabinet na svojom zasadnutí schválil v Kežmarku na pomoc regiónu 52 miliónov eur, ktoré región dostane do konca roka 2020. Z toho z verejných zdrojov 40 miliónov eur. Vláda schválila aj priamy regionálny príspevok vo výške 4 milióny eur. Vďaka tejto pomoci opeknie aj jedna z našich najvyhľadávanejších turistických destinácií.

„Za spomínanú sumu 300-tisíc eur, ktorú ešte navýšime minimálne o 50-tisíc eur z vlastného rozpočtu a tiež ďalšími prácami, opravíme v centrálnej časti Štrbského Plesa cesty a aj chodníky. Bez chodníkov to bude asi 13-tisíc metrov štvorcových plochy,“ zdôraznil starosta Štrby. Nového asfaltového koberca sa dočká asi trojkilometrový úsek od parkovísk po športoviská, kde sa nachádzajú skokanské mostíky. S asfaltovaním sa začne v týchto dňoch. V predstihu začali Podtatranci s opravou chodníkov. Tie staré, ktoré bývali súčasťou cesty pre motoristov, už rozobrali, aby v nich spevnili podložie. Sýkora podotýka, že nové chodníky už budú od cesty oddelené a chýbať tam nebude dažďový rigol. Na cestách bude aj vodorovné dopravné značenie.

Do Vysokých Tatier prichádza zima skôr ako do iných regiónov Slovenska, preto Sýkora pripomína, že na práce nemajú veľa času. „Podľa plánu by sme chceli tieto práce zavŕšiť do 15. októbra tohto roku. V prípade nepriazne počasia sa môže vyskytnúť aj malý časový sklz, no koniec októbra je hraničným termínom,“ zdôrazňuje. Na jar a ani v lete cesty v Štrbskom Plese opravovať nechceli, aby tým v turistom neznepríjemňovali život. Preto čakali na jeseň, keď je turistov v Tatrách menej.

„Cieľom tejto investície je nielen skvalitniť cesty, ale aj zvýšiť bezpečnosť turistov. Pretože v Štrbskom Plese pribúda tak áut, ako aj peších návštevníkov,“ podčiarkol ďalej Sýkora. Tento rok je nárast počtu turistov v jednej z najkrajších častí našich veľhôr zrejmý aj podľa slov pracovníčky obecného úradu v Štrbe Anny Hurajtovej, ktorá má na starosti aj oblasť cestového ruchu. „Vidíme to na náraste daní z ubytovacích zariadení, ktorá za mesiace január až august v porovnaní s vlaňajškom narástla asi o 26 percent. Čo sa týka počtu ubytovaní v hoteloch a penziónoch v Štrbskom Plese, v menšej časti aj v obci Tatranská Štrba a v súkromí, tie tiež za prvých osem mesiacov tohto roku v porovnaní s rovnaným obdobím vlaňajška narástli. Vlani sme u nás evidovali za prvých osem mesiacov roku 180 772 preno­covaní, tento rok už 217 157 preno­covaní,“ povedala Hurajtová.

Starosta Štrby poznamenáva, že turistov chcú do Štrbského Plesa okrem vynovených ciest lákať aj ďalšími kvalitnejšími službami. „Potrebujeme rozšíriť počet parkovacích miest, ktorých je v súčasnosti 750. Už od tohto leta sme mali v prevádzke rozšírené verejné osvetlenie, robí sa nová optická sieť. Ešte tento rok chceme začať rozširovať počet kamier v Štrbskom Plese a po dokončení optickej siete sprevádzkovať otvorenú sieť wifi v celom Štrbskom Plese. V pláne je tiež rozširovanie bežeckých tratí. Rozširujeme aj počet informačných tabúľ, aby sa turisti pri korzovaní dozvedeli čo najviac o zaujímavostiach, ale aj histórii tejto lokality,“ dodal Sýkora.