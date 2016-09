Novomešťania zablokovali výstavbu milionárskej štvrte

Kamenná je obľúbenou rekreačnou zónou Novomešťanov, les v blízkosti mesta využívajú na prechádzky, rodinné aj školské výlety, opekačky, rekreačný beh a keď je sezóna, aj na hubárčenie. Preto ich vlani pobúril podnikateľský zámer, podľa ktorého mala v bývalom Čerešňovom sade na vŕšku Kamenná vyrásť milionárska štvrť. Petičná akcia nedala na seba dlho čakať.

„Spustili sme petíciu, ktorú právoplatne podpísalo 5 332 ľudí. V skutočnosti ju podporilo viac občanov, ale niektoré adresy boli nečitateľné, takže podpisy nemohli byť právoplatné,“ vraví Dana Kašparová, členka petičného výboru.

Na Slovensku ľudia podpisujú množstvo petícií, máloktorá však dosiahne cieľ, o ktorý sa usilovali. Novomestská sa zaradila medzi tie úspešné. Radnica sa rozhodla, že petícii vyhovie a požiadavku investora odmietne. Protest občanov prišiel v čase, keď sa už začínala prerokúvať zmena územného plánu, podľa ktorej mala byť na Kamennej výstavba.

„Cieľom petičnej akcie bolo zastaviť možnú výstavbu v oblasti Kamenná a mesto petícii vyhovelo. Na svete je nový návrh na zmenu územného plánu. V ňom sme toto územie definovali ako prírodnú lokalitu, kde nie je možné stavať bytové ani nebytové budovy,“ povedal Dušan Macúch, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta Mestského úradu v Novom Meste nad Váhom. S rozhodnutím radnice nie je spokojný bratislavský podnikateľ Peter Mriňák. Na Kamennej kúpil pozemky, aby tu vybudoval 26 rodinných domov, centrum pre ľudí s Alzheimerovou chorobou a hektárový verejnoprospešný park. Svojho zámeru sa nehodlá vzdať. Spochybňuje názor, že v spore o Kamennú vyhral verejný záujem.

„O aký verejný záujem ide na mojom pozemku, ktorý dnes nemôže nikto využívať? Budú mať ľudia vari novú cestu, turistický chodník, lavičky, oddychovú zónu a park? Bohužiaľ, nič z toho sa verejnosti nedostane a územie nebudú môcť bez konkrétnej snahy investora plnohodnotne využívať. Akékoľvek zásahy do súkromného vlastníctva považujem za protiústavné a v prípade potreby som pripravený využiť všetky zákonné možnosti na ochranu môjho majetku,“ zdôraznil podnikateľ.

Tvorba nového územného plánu je dlhodobý proces, ktorý sa skončí až jeho schválením mestským zastupiteľstvom. To by sa malo stať niekedy na budúci rok. Dovtedy sú ľudia z petičného výboru rozhodnutí sledovať dianie okolo Kamennej, aby sa vývoj neobrátil v ich neprospech. „Hrozba výstavby vilovej štvrte bude zažehnaná, ak poslanci schvália navrhovanú zmenu územného plánu. Ale územný plán je živý dokument, to znamená, že budeme musieť stále sledovať dianie okolo lokality Kamenná, aby sme predišli prípadným iným zmenám,“ pripomenula Dana Kašparová.

Občianski aktivisti z Nového Mesta nad Váhom poukazujú na to, že táto lokalita sa nachádza v ochrannom pásme vodného zdroja, je to krasové územie s jaskyňami, ktoré má významnú krajinársku hodnotu, a tú by výstavba znehodnotila. Poľovníci k tomu dodávajú, že tu žijú jelene, daniele, muflóny a diviaky. Množstvo divej zveri by tak výstavbou prišlo o svoje prirodzené prostredie.