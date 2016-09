Kúpalisku Galandia v Galante hrozí kolaps strechy

Zle bola už pri výstavbe urobená aj hydroizolácia. Na sanáciu kúpaliska bude musieť radnica podľa odhadu vynaložiť dva až tri milióny eur, presné náklady určí až sanačný projekt. Informovala o tom Lucia Galambosová z Mestského úradu v Galante.

Galandiu dal primátor Galanty Peter Paška koncom minulého roku pre problémy so statikou zatvoriť. Aj keď kúpalisko nie je v prevádzke, samospráve spôsobuje každý mesiac straty. Ak by Galanta kúpalisko neopravila, musela by vrátiť peniaze z eurofondov, ktoré čerpala.

Mestský úrad v Galante má k dispozícii tri posudky stavebno-technického stavu Galandie, všetky hovoria o možnej havárii konštrukcie kúpaliska, ktorá by mohla ohroziť životy a zdravie návštevníkov.

Šéf pôvodného tímu projektantov Galandie Ladislav Struhár si dal vypracovať posudok u znalca z oblasti stavebníctva Juraja Kozakoviča, ktorý prišiel k inému záveru. Galandii podľa Kozakoviča akútne zrútenie nehrozí, zistené nedostatky sa podľa jeho vyjadrenia dajú odstrániť za 100– až 150-tisíc eur.

Galandia je majetkom mesta, v prevádzke bola od leta roku 2007. Celkové náklady na výstavbu kúpaliska s celoročnou prevádzkou a kapacitou až 2 400 návštevníkov za deň dosiahli približne osem miliónov eur, zhruba polovicu galantská radnica získala z európskych fondov. Do Galanty sa prichádzalo kúpať ročne viac ako 100-tisíc návštevníkov.