Veľká mliečna párty v Spišskej Novej Vsi, padol rekord v pití mlieka

„Do akcie sa zapojilo osem základných škôl a 15 materských škôl,“ informovala vedúca oddelenia školstva na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Dana Mrnková. Vo všetkých školách a škôlkach v meste vyšli deti pred pol jedenástou hodinou doobeda na školské dvory a presne o pol jedenástej vypili 250 mililitrov mlieka z Tatranskej mliekárne.

Najväčšou základnou školou v meste je ZŠ Nad medzou, ktorú navštevuje podľa riaditeľa školy Juliána Sopka 725 detí. Tiež sa zapojila do podujatia. „Žiakov ku konzumácii mlieka vedieme, mlieko je niekoľkokrát do mesiaca súčasťou jedálnička a zdravej výživy,“ zdôraznil riaditeľ.

Na mlieku zo škatuľky si pochutili aj siedmaci Roland Kuľa a Lukáš Hrušovský, ktorí dochádzajú do spišskonovoveskej školy z obce Domaňovce. „Mlieko pijem každé ráno a aj večer. Veľmi mi chutí,“ prezradil Kuľa.

Ekonóm Poľnohospodárskeho družstva Čingov Smižany Rudolf Uhliar, ktoré je jedným z dodávateľov mlieka do Tatranskej mliekárne hovorí, že hlavne mladšia generácia má ku konzumácii mlieka vlažnejší vzťah a skôr uprednostňuje pitie iných nápojov. „Na Slovensku síce spotreba mlieka rastie, keď jeden človek ročne skonzumuje priemerne 167 litrov, no v porovnaní s Európou je to stále málo. V Európe sa vypije priemerne 230 litrov mlieka na jedného obyvateľa,“ poznamenal Uhliar.

Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný hovorí, že mesto podporuje predaj domácich výrobkov vrátane mlieka, preto podporilo osadenie mliekomatu v centre mesta, z ktorého si môžu obyvatelia mesta za 50 centov za liter načapovať čerstvé mlieko. „Kedysi bývalo mlieko každodennou súčasťou jedálneho lístka, v posledných rokoch sa ale táto situácia zmenila. Keďže mlieko je dôležitým zdrojom prvkov a látok pre vývoj dieťaťa, rozhodli sme sa uskutočniť tento pokus o ustanovujúci rekord v pití mlieka,“ zdôraznil Volný. Viceprimátorka mesta Lea Grečková dúfa, že sa z akcie stane tradícia a spoločné pitie mlieka si o rok v Spišskej Novej Vsi zopakujú. „Nevylučujeme, že sa o rok do akcie zapoja aj študenti stredných škôl,“ vyjadrila presvedčenie Grečková.

Igor Svitok zo Slovenskej knihy rekordov poznamenal, že rekord v pití mlieka, ktorý vytvorili v Spišskej Novej Vsi, je prvým tohto druhu. „Je to ustanovujúci rekord. Celkom je v Slovenskej knihe rekordov zaznamenaných okolo 1 300 rekordov,“ povedal Svitok. Práve Spišská Nová Ves sa v knihe rekordov spomína hneď niekoľkokrát. Chváliť sa v nej môže najvyššou kostolnou vežou na Slovensku, najdlhšou obloženou bagetou, najdlhšou papierovou reťazou, najdlhšou kresbou na chodníku, najväčšou mozaikou z cestovín, či rekordom o najrýchlejšie zvládnutý beh na vysokých opätkoch.