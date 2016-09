Poslanci navrhnú odstrániť plot spred ambasády USA v Bratislave

Poslanci už na júnovom zastupiteľstve odhlasovali predĺženie nájmu pre veľvyslanectvo o tri roky s opciou na ďalšie dva. Schválili tiež, že ambasáda bude platiť nájom jedno euro za meter štvorcový. Doposiaľ platila euro za celý pozemok. Do mestskej kasy by tak malo pribudnúť viac ako 480-tisíc eur. Podpísaný dodatok o predĺžení zmluvy ambasáda dodala mestu v lehote, ale už po uplynutí doby prenájmu. Podľa poslanca Martina Borguľu z Klubu pre Bratislavu tak podpísala dodatok k zmluve po dobe platnosti.

„Vo štvrtok máme na rokovaní šancu otvoriť otázku existencie železného oplotenia, ktoré špatí námestie a v historickom centre nemá čo robiť. Môžeme zabojovať za to, aby bol trojmetrový plot odstránený a námestiu vrátená pôvodná tvár, ktorú malo pred existenciou plota,“ povedal Borguľa s tým, že plot nepredstavuje bezpečnostný prvok, ktorý by reálne ambasádu v prípade ohrozenia ochránil.

Upozorňuje tiež, že veľvyslanectvo zároveň žiada doplniť do zmluvy klauzulu o tom, že všetky jeho finančné záväzky podliehajú prostriedkom, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA. Túto klauzulu pritom zastupiteľstvo neschválilo.

Budova pre ZUŠ medzi prioritami

Poslanci z Klubu pre Bratislavu poslali primátorovi Ivovi Nesrovnalovi svoje priority pre budúcoročný rozpočet. Jeho tvorba by podľa nich mala byť procesom, na ktorom sa podieľajú aj poslanci. Na pôde mesta totiž zastupujú jednotlivé mestské časti. V dostatočnom predstihu sa tak rozhodli spísať svoje priority, na ktoré navrhujú vyčleniť v rozpočte peniaze.

Ako napríklad rekonštrukcia Amerického a Floriánskeho námestia, kruhový objazd v Záhorskej Bystrici, park na križovatke Ružinovskej a Tomášikovej či priestory pre Základnú umeleckú školu na Exnárovej ulici v Ružinove.

Na štvrtkovom zastupiteľstve chcú predložiť aj návrh uznesenia, ktorý by prispel k definitívnemu vyriešeniu problému s priestormi pre školu. Tá sa už vyše desať rokov snaží získať budovu, v ktorej by mohla centralizovane pôsobiť. V súčasnosti totiž pôsobí až v deviatich pracoviskách, čo značne komplikuje výučbu. Navyše triedy často nevyhovujú ani po zvukovej stránke či z hľadiska vybavenia. Riešením by podľa poslanca Slavomíra Drozda bolo získať do užívania budovu na Uránovej ulici.

„Stále sa nachádzajú nejaké zádrhele, pre ktoré nevedia vyriešiť tento problém. Rodičia, učitelia aj deti sú z toho veľmi unavení neustále počúvať sľuby, že už sa to bude riešiť. Pôsobíme na deviatich pracoviskách. Rodičia musia s deťmi chodiť z jedného miesta na druhé, pedagógovia prenášajú často aj ťažké nástroje,“ uviedla riaditeľka ZUŠ Anna Miklovičová.

Zastupiteľstvo už pred dvoma rokmi prijalo uznesenie, ktorým schválilo jej rekonštrukciu na potreby ZUŠ a požiadalo primátora, aby urobil potrebné kroky na vysporiadanie sa s nájomníkom, ktorý v budove momentálne sídli. Nájomná zmluva mu vyprší v roku 2018. Je však ochotný sa dohodnúť na finančnej náhrade za skorší odchod.

„Vzhľadom na to, že proces rekonštrukcie objektu na Uránovej nie je možné začať bez vysporiadania vzťahu s aktuálnym nájomcom, predkladám na najbližšie zasadnutie uznesenie, v ktorom žiadam primátora, aby predložil zastupiteľstvu informáciu o možnostiach ukončenia nájomnej zmluvy so súčasným nájomcom a zároveň aby zriadil pracovnú skupinu, ktorá zabezpečí realizáciu ukončenia zmluvy a následne realizáciu rekonštrukcie budovy,“ uviedol Slavomír Drozd.