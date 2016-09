Hazard v Bratislave tak skoro nezakážu

Bratislavskú petíciu proti hazardu poznačila kauza so stratou hárkov. V polovici augusta magistrát zistil, že zmizlo 3 039 hárkov, čím sa stratili údaje o približne 50-tisíc ľuďoch.

Od odovzdania petičných hárkov na magistrát už prešlo 65 dní, podľa zákona však mal úrad podpisy overiť do 60 pracovných dní. Mestskí poslanci sa na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva pýtali primátora Iva Nesrovnala, prečo to trvá tak dlho. „Pri spracovaní petície spolupracujeme s príslušnými orgánmi, ktoré musia presne preveriť podmienky petície, či majú bydlisko v Bratislave a či dovŕšili vek 18 rokov. Je to nevyhnutné robiť,“ povedal Nesrovnal s tým, že sa musia riadiť okrem zákona o petíciách aj zákonom o hazarde. Zároveň označil 17-percentnú chybovosť ako úplne bežnú, pričom sa odvolával na ministerstvo vnútra, s ktorým spolupracuje.

Starosta Vajnôr Ján Mrva, ktorý koncom júna pomáhal pri odovzdávaní petičných hárkov, neskrýva sklamanie. „Nerozumiem tomu, prečo pán primátor dáva prepisovať hárky do tabuliek na kontrolu, pretože tak to nerobili ani v Levoči, ani v Ružomberku, kde už majú dávno všeobecne záväzné nariadenie prijaté,“ pripomenul. Podľa neho podpisy netreba kontrolovať na centrálnej evidencii obyvateľstva a ministerstve vnútra, ako to robí primátor.

Mestskí poslanci si myslia, že Nesrovnal naťahuje čas úmyselne a že petíciu chce sabotovať. „To je vytĺkanie politického materiálu bez konštruktívnych riešení, Bratislava postupuje na základe zákona, takáto petícia tu ešte nebola,“ tvrdí primátor. To, či sa podarí odsúhlasiť všeobecne záväzné nariadenie do konca roka tak, aby bolo platné od 1. januára 2017, s určitosťou povedať nevie.

Bratislavskú petíciu poznačila kauza so stratou hárkov. Na magistrát koncom júna petičný výbor doniesol osem škatúľ s 8 018 hárkami, na ktorých bolo 136 139 podpisov. V polovici augusta magistrát zistil, že zmizlo 3 039 hárkov, čím sa stratili údaje o približne 50-tisíc ľuďoch. Na to, aby petícia bola úspešná, treba aspoň 106-tisíc podpisov. Nesrovnal doteraz nevysvetlil, ako a odkiaľ hárky zmizli. Tvrdil, že krádež neohrozí petíciu, keďže majú k dispozícii kópie hárkov. Generálna prokuratúra prípad vyšetruje, nikto zatiaľ z krádeže nebol obvinený.