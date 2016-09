Vysťahovali ju z bytu, dnes má vďaka zariadeniu Dorka nádej

Rodáčka z Nálepkova neďaleko Spišskej Novej Vsi žila s rodinou roky v Prakovciach. Mala prácu a s manželom a deťmi bývala v byte, za ktorý splácali hypotéku. Problémy sa začali po tom, čo jej manžel prestal prispievať na domácnosť. Tú financovala mladá žena sama, no z jedného príjmu to nezvládala. Vyústilo to do situácie, keď rodinu z bytu deložovali. To sa už cesty manželov začali nadobro rozchádzať. Pani Vladimíra sa zrazu ocitla bez strechy nad hlavou, až jej dočasný domov poskytla Dorka v Košiciach.

„Nasťahovali sme sa sem 11. decembra minulého roku. Prakticky okamžite som si našla v Košiciach prácu a v súčasnosti som brigádnicky zamestnaná na dvoch miestach. Síce veľmi veľa nezarobím, no na prežívanie nám to stačí," hovorí mladá žena. Dôležité pre ňu je však nielen to, že našla strechu nad hlavou, aj keď iba dočasnú, ale pokoj. V Dorke sa stretla s ľuďmi, ktorí sa o ňu zaujímajú a pomáhajú jej. Pre život jej a aj jej detí je to veľmi dôležité.

Pani Širillová má k dispozícii jednu miestnosť, ktorá je pre ňu a jej najbližších útulným domovom. Aj keď náhradným. Adaptovať v novom prostredí sa už stihla aj dcérka Natálka. „Kamarátky z predchádzajúceho bydliska mi síce chýbajú, no už som si tu našla nové. Kamošky mám aj v základnej škole v časti Furča, kde chodím. Teraz nastupujem do piateho ročníka," hovorí dievčatko.

Aj keď môže pani Širillová so svojimi deťmi bývať v zariadení Dorka ešte dva roky, už teraz sa díva dopredu. „Rada by som bývala s deťmi v byte, no na drahé nájomné mať nebudeme. Uspokojíme sa preto aj s menším bytom. Aj keby sme v ňom mali len jednu miestnosť. Hlavne, nech si budeme mať kde navariť, vyspať sa a mať k dispozícii sociálne zariadenie," sníva o nie až takej vzdialenej budúcnosti s dávkou skromnosti.