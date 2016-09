Nesrovnalovi cestári odrezali mestskú časť

Najprv sa začala oprava pri križovatke, ktorou sa vodiči z mestskej časti napájajú na diaľnicu. Vyvolalo to kolóny, ktoré ráno dosahujú nárazovo asi jeden kilometer. Niektorí vodiči sa prekážku snažili obísť inou cestou cez Devín. Tam však hlavné mesto na čele s primátorom Ivom Nesrovnalom začalo súbežné opravy. Stojí sa tak všade a obyvatelia mestskej časti nemajú na výber. Prečo sa opravy nerobili v lete, keď je premávka podstatne nižšia, prípadne prečo sa dané rekonštrukcie nerobili postupne a nie naraz, nie je jasné.

Hlavné mesto Slovenska sa pustilo do druhej časti rekonštrukcie ciest a ulíc. Do konca roka chce opraviť 13 kilometrov, ktoré sa pridajú k už opraveným 37 kilometrom. V tejto etape prejdú výmenou asfaltového povrchu tak menšie ulice, ako aj významné ťahy, ktoré v čase dopravných špičiek využívajú tisíce áut. Vodiči vedia, kde sa budú opravy robiť, mesto však nepovedalo, kedy sa tak stane. Informovať vraj budú operatívne. O opravách v Devíne však mnohí vodiči nevedeli.

Aktuálne rekonštrukcie budú mesto stáť 3,5 milióna eur, ktoré Bratislava zaplatí zo svojho rozpočtu. Magistrát v roku 2016 celkovo do rekonštrukcie ciest investuje 11,5 milióna eur. Vláda kvôli predsedníctvu Slovenska v Rade EÚ prispela na opravy sumou osem miliónov eur. V čase rekonštrukcií majú sťažený prístup do mesta obyvatelia najmä mestskej časti Devínska Nová Ves. Vodiči sa do mesta dostanú buď cez Devín po Námestí 6. apríla a Kremeľskej ulici, alebo cez Karlovu Ves po Karloveskej ulici, prípadne prostredníctvom Brnianskej ulice. Všetky tieto úseky však čakajú na výmenu asfaltového povrchu. Na niektorých z nich práce už prebiehajú.

Kolaps v Devíne

Ľudí prekvapilo, že v Devínskej Novej Vsi sa odrazu za frekventovanou križovatkou objavil semafor a cestári tam dali dolu asfalt. Rovnako pri opravách v Devíne je komunikácia v danej mestskej časti počas rannej špičky nepriechodná. „Prekvapený som zostal stáť v kolóne, ktorá sa nepohla aj 10 minút. Viaceré autá sa otáčali, a tak som to spravil aj ja. Prečo podobné opravy nerobia v lete, počas víkendov či cez noc? Veď vtedy je tu premávka minimálna," upozornil Pravdu jeden z vodičov. Denník Pravda si v stredu ráno jeho slová overil a v Devíne bol naozaj dopravný kolaps s kolónami. „Rekonštrukcia ciest bola plánovaná a občanom mestskej časti dopredu oznámená. K žiadnemu znemožneniu neprišlo, cez Devín sa dá dostať do mesta bez väčších problémov,“ reagoval napriek tomu starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Milan Jambor.

Podľa hovorkyne magistrátu hlavného mesta Ivany Skokanovej rekonštrukčné práce na vybraných miestach prebiehajú aj v noci. Nie všade je možné s prácami pokračovať aj po zotmení. V obytných oblastiach by obyvateľov obťažoval nadmerný hluk. Počas minulého víkendu cestári pracovali v Petržalke aj na rekonštrukcii Jiráskovej ulice. Rekonštrukčné práce zabezpečuje podľa hovorkyne firma Pittel+Brause­wetter, s ktorou má mesto uzatvorenú rámcovú zmluvu. V prípade dopravných obmedzení na miestnych komunikáciách využívajú vodiči idúci zo severozápadnej časti mesta smerom do centra bratislavský diaľničný obchvat. Diaľnica D2 s tunelom Sitina však kapacitne v takýchto situáciách nestačí a tvoria sa dopravné zdržania aj na štvorprúdovke.

Bratislava okrem toho opravuje aj 5 kilometrov chodníkov pre peších. V meste pribudne navyše 70 bezbariérových nájazdov na chodníky. Rekonštrukciou prejde aj 10 zastávok mestskej hromadnej dopravy.

Najväčšia dopravná skúška hlavné mesto ešte len čaká. Výmenou asfaltového povrchu má prejsť aj Most SNP. Podľa pôvodných plánov práce mali prebehnúť počas augusta, keď po bratislavských cestách jazdí štatisticky najmenej áut. Každé dopravné obmedzenie čo i len na jednom z piatich cestných mostov vytvára v meste dopravné zápchy. Mesto však v auguste len spustilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.

„Pri moste sa používa iná technológia ako pri oprave komunikácie, a naši dodávatelia nás upozornili, že je trochu komplikovanejšia. Napokon sa prihlásil jeden dodávateľ do súťaže. Teraz komunikujeme s krajským dopravným inšpektorátom o tom, ako opravu poňať tak, aby čo najmenej ovplyvnila Bratislavčanov,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V prvej etape opravy mosta už boli zrekonštruované chodníky, osvetlenie, zastávky a mesto steny mosta ošetrilo antigrafitovým náterom.