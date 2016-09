Prokurátor napadol kolaudáciu Zelenej žaby

Redakciu Pravda na tento prípad upozornil anonym. Okresná prokuratúra v Trenčíne potvrdila, že sa kúpaliskom zaoberala. Skúmala postup stavebného úradu, ktorým je mesto Trenčianske Teplice. „Kolaudačným rozhodnutím z 31. júla 2015 bolo vydané povolenie užívať stavbu – oprava a obnova areálu kúpaliska Zelená žaba. Pretože bolo prokuratúrou zistené porušenie stavebného zákona a správneho poriadku, bol podaný voči tomuto kolaudačnému rozhodnutiu protest prokurátora s návrhom na jeho zrušenie,“ informoval Vlastimil Krokvička z Krajskej prokuratúry v Trenčíne.

Prokuratúra nekonkretizovala, v čom presne malo mesto porušiť zákon. Z neoficiálnych zdrojov sme sa dozvedeli, že pri kolaudačnom konaní údajne neoslovilo všetkých majiteľov pozemkov.

Primátor Štefan Škultéty je presvedčený, že chybu neurobili. Myslí si, že prokuratúra pred vydaním protestu nemala všetky podklady. „V procese projektovania dochádzalo k veľkým zámenám pozemkov, bolo podpísaných množstvo nájomných zmlúv. Bez toho, aby sme si to osobne vyhodnotili na stavebnom úrade a prekonzultovali to s prokuratúrou, by som teraz nerobil nejaké závery, či mesto pochybilo, alebo nie,“ povedal Škultéty.

Spoločnosť Kúpele Zelená žaba, ktorá prevádzkuje kúpalisko, pripomína, že s majiteľmi pozemkov má uzatvorené zmluvy o dlhodobom nájme, takže zákon nebol porušený. Ku krokom prokuratúry sa nechce vyjadrovať. „O tomto proteste nemáme žiadnu oficiálnu informáciu. Nie sme dotknutá strana, preto nás prokuratúra v tejto veci neoslovila. Nebudeme to komentovať, máme právoplatné kolaudačné rozhodnutie a podľa môjho názoru sa na ňom nebude nič meniť,“ uviedol Ján Svoboda, konateľ firmy Kúpele Zelená žaba.Protest bol trenčianskote­plickej radnici doručený 14. septembra. Do 30 dní od doručenia by mu mala vyhovieť a zrušiť kolaudačné rozhodnutie. Ak tak neplánuje urobiť, musí stanovisko prokurátora predložiť odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Trenčíne. Úrad má mesiac čas na to, aby sa rozhodol, ako s ním naloží. Podľa Krokvičku prokurátor má tiež možnosť podať proti rozhodnutiu mesta žalobu na správny súd, ak nebude akceptovať protest.

„Neobávam sa o právoplatnosť nášho rozhodnutia. Neviem si ani teoreticky predstaviť, že by sa Zelená žaba zatvorila,“ zdôraznil primátor. Poznamenal, že kúpalisko funguje už rok a nikto z účastníkov stavebného a kolaudačného konania to nenapadol.

Zelená žaba je považovaná za skvost medzivojnovej architektúry a pýchu československého funkcionalizmu. Je technickým unikátom zapísaným v zozname pamiatok. Stavbu navrhol významný český architekt Bohuslav Fuchs. Areál sa nachádza na vŕšku nad mestom, kde dlho svieti slnko. Bazén čiastočne vytesaný do skaly v roku 2000 praskol. Odvtedy bol pätnásť rokov zatvorený.

Kúpalisko kúpil a dal zrekonštruovať Ivo Valenta, ktorého médiá zaraďujú medzi tridsať najbohatších Čechov. Je zakladateľom holdingu Synot, ktorého hlavným biznisom sú stávky a lotérie. Jednou z jeho divízií je aj gastronómia, v Trenčíne napríklad kúpil a zrekonštruoval storočný hotel Elizabeth pod Trenčianskym hradom. Oprava Zelenej žaby stála približne 10 miliónov eur. Investor zaplatil 8,5 milióna eur, pol druha milióna získal z eurofondov.