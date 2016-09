Podchod na Trnavskom mýte opraví súkromný investor

Podmienkou je minimálna investícia 1 082 790 eur bez DPH a dodržanie harmonogramu prác. Predpokladaný termín otvorenia vynoveného podchodu je október budúceho roka. O prenájom priestorov prejavili záujem dve spoločnosti, okrem investora obchodného centra sa o revitalizáciu podchodu uchádzala i spoločnosť, ktorá má v súčasnosti v podchode prevádzky.

Zámerom súkromného investora je kompletne podchod vynoviť nielen po funkčnej stránke, ale aj architektonickej a zmeniť ho na bezpečný verejný priestor. Firma plánuje upraviť aj vonkajšie verejné priestory podchodu, obnoviť chcú aj všetkých sedem vonkajších vstupov. Osadiť chcú nové odpadkové koše i odstrániť graffiti. Ak to bude možné, investor by chcel na noc podchod zatvárať. Riešiť to však ešte chcú s bratislavským magistrátom.

Poslanci schválením materiálu zároveň žiadajú, aby primátor do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva v spolupráci s investorom pripravil a predložil na schválenie sumu na rekonštrukciu všetkých eskalátorov. Mestský parlament tiež chce, aby do zmluvy zapracovali ďalšie povinnosti nájomcu.

Patria sem súčinnosť v súvislosti s vybudovaním napojenia podchodu na budúcu železničnú stanicu Filiálka i povinnosť nainštalovať do podchodu elektronické tabule, ktoré budú informovať o najbližších odchodoch električiek a autobusov. Zastupiteľstvo chce aj to, aby investor Dopravnému podniku Bratislava umožnil umiestnenie minimálne jedného multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov.

V diskusii pred schvaľovaním návrhu o prenájme podchodu viacerí poslanci chceli vidieť zmluvu o nájme, bez nej investora schváliť nechceli. Zmenu riešiť chceli, ale podľa nich nebolo dostatok informácií na to, aby návrh schválili. S týmito argumentmi prišli poslanci z Bratislavského klubu, ktorým poslankyňa Iveta Hanulíková povedala, že klub poslanca Jána Budaja vždy hľadá dôvody na to, aby niečo nešlo.

„Nepovedia, že je niečo dobré, vždy hľadajú negatíva,“ zhrnula. Podľa poslankyne Kataríny Augustinič bol návrh o prenájme podchodu materiál, ktorý môže mesto posunúť dopredu a ak bude zastupiteľstvo vymýšľať, môže investor stratiť nervy. Poslanec Ignác Kolek spomenul, že na dnešnom zastupiteľstve nie je ochotný rozhodnúť sa, ktorý návrh na revitalizáciu je správny. Návrh uznesenia podľa neho nebol dobrý. Na to mu poslanec Peter Hanulík odpovedal, že keby sme boli takí opatrní, ani pyramídy by dnes neboli dokončené.

Poslankyňa Elena Pätoprstá zas pripomenula, že podľa nej by nemal byť podchod v noci otvorený, dôležité je však vyriešiť, ako zabezpečiť nočné prechádzanie. „Záujmom mesta je kompletne zrekonštruovať tento verejný priestor, je to mestský majetok. Priestor ostane vo vlastníctve mesta, súkromný investor ho bude mať v prenájme,“ povedal na brífingu primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Nemám problém každý mesiac informovať o postupe správ,“ spomenul.

Pre starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého je schválenie obnovy podchodu úľava. „Bál som sa, že poslanci začnú vymýšľať, ako to oddialiť a ako to odsunúť na ďalších dvanásť mesiacov,“ povedal po hlasovaní.

Trnavské mýto je dôležitý dopravný uzol a križovatka v mestskej časti Nové Mesto. Je to križovatka ulíc Šancová, Vajnorská, Trnavská cesta a Krížna. Cez Trnavské mýto prechádza električková trať na Vajnorskú, Miletičovu a Krížnu ulicu a trolejbusová trať z Miletičovej na Šancovú ulicu.