Plot okolo americkej ambasády v Bratislave má zmiznúť

Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje sumu približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiat dní od schválenia uznesenia.

Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka. Poslanci dnes hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú, na tri roky, do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes povedal, že hlasovaním poslancov o nepredĺžení zmluvy je nepríjemne prekvapený, mesto však bude musieť nájsť riešenie. „Plot ruší aj mňa, žijeme však vo svete, kde sú globálne hrozby a kde sú bezpečnostné opatrenia obvyklé. Musíme teda preveriť dôsledky hlasovania,“ ukončil.

Plot a zmluvu s americkou ambasádou dlhodobo kritizuje bratislavský mestský a staromestský miestny poslanec Martin Borguľa. „Od dnešného dňa platí, že plot je čierna stavba. Hneď v piatok ráno navštívim starostu Starého Mesta a budem ho žiadať, aby trval na jej odstránení. Dúfam, že v krátkej dobe plot z námestia zmizne. Považujem to za veľké víťazstvo Bratislavčanov,“ povedal po dnešnom hlasovaní Borguľa. „Je mi to úplne jedno, kto tam sídli, nech sú tam aj Marťania, ide mi o to, že plot kazí najkrajšie bratislavské námestie,“ uzavrel.

Americká ambasáda má mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu.

O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už približne dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať. Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.