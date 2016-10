Trojnohá medvedica prežila a vychováva mláďa

„Medvedica aj popri tomto zranení vychovala jedno mláďa. To vyzerá byť v kondícii a v poriadku, takisto aj samica. Potomka dokázala v čase ruje brániť pred dospelými samcami, ktorí vtedy medvieďatá samiciam zabíjajú,“ hovorí riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra Michal Kalaš.

Medvieďa má teraz asi 7 – 8 mesiacov a už by sa dokázalo osamostatniť. Od matky sa naučilo, kde a ako vyhľadávať potravu. Zatiaľ sa však obom darí spolu. Naposledy ich fotopasca zachytila koncom augusta. Prvý raz ochranári trojnohú medvedicu zaregistrovali pred rokom v júni. Nemala celú prednú labu. Ranu už mala zahojenú. Prečo o ňu prišla, nevedia.

Medveď nie je lovec ako napríklad vlk, preto si dokáže zabezpečiť jedlo aj s takýmto hendikepom. Zranenie ho síce obmedzuje, príbeh tejto samice je však dôkazom o tom, že má šancu žiť. Konzumuje väčšinou rastlinnú potravu, preto nehladuje. „Keby mal takéto zranenie vlk alebo rys, tak zviera je odsúdené na zánik,“ konštatuje zoológ.

Samec si pri brlohu ošetruje zranenú nohu (snímka vznikla v noci). Autor: ARCHÍV FATRANSKÝ SPOLOK

Trojnohé medvede sa v prírode vyskytovali aj v minulosti. Vedelo sa o nich však len občas. Teraz vďaka fotoaparátom, ktoré ochranári a strážcovia prírody rozmiestnili v lesoch, je informácií o nich a spôsobe ich života viac.

Pred časom na Orave ulovili poľovníci v rámci povoleného odstrelu medveďa, ktorému chýbala ľavá predná noha. Ochranári v Malej Fatre zase pozorovali cez fotopascu asi 200-kilogramového samca, ktorý mal zmrzačenú labu.

Predpokladajú, že k zraneniu došlo tento rok v máji. Medveď sa na istý čas stiahol k svojmu zimnému brlohu, kde si asi dva týždne nohu ošetroval. Teraz už opäť prejde desiatky kilometrov. „Zdá sa, že nateraz sa ako-tak vylízal, ale poranenie je v podstate také, že končatina nebude nikdy vyliečená,“ mieni Kalaš.

Čo sa presne zvieratám so zranenými labami stalo, ochranári nevedia povedať. Možností je viacero. „Či je to dôsledok pytliackeho činu, chytenie do želiez alebo strelné poranenie, alebo išlo o úraz v teréne, to je veľmi ťažko vyhodnotiť,“ mieni šéf národného parku. Ak by sa dokázalo pytliactvo, páchateľom hrozí 1– až 5-ročné väzenie.