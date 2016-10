Boháč odstupuje z funkcie vicestarostu Starého Mesta

Podľa Boháča od prvých dní nástupu do funkcie bol vťahovaný do starostom vytvorených sporov, ako napríklad exteriérové terasy či otváracie hodiny podnikov v mestskej časti. Napriek snahe boli podľa Boháča pre tvrdohlavý postoj starostu výsledky pri hľadaní dohody minimálne. Ukážkovým príkladom je aj jeho postoj k otváracím hodinám podnikov.

„V tejto problematike Radoslav Števčík presadzoval návrh, aby sa žiadne všeobecne záväzné nariadenie (VZN) nepripravovalo, nakoľko podľa jeho slov mu vyhovuje stav, keď prevádzky môžu byť otvorené iba do 22:00. S tým nesúhlasilo viacero poslancov vrátane mňa, ktorí chápali, že centrum hlavného mesta nemôže byť po 22:00 zatvorené,“ uviedol Boháč vo svojom vyhlásení.

Preto sa začala diskusia s prevádzkovateľmi a obyvateľmi o návrhu kompromisného VZN, ktorý by predĺžil otváracie hodiny tak, aby nebol rušený nočný pokoj. Starosta podľa Boháča vedel o všetkých detailoch a aktívne vstupoval do tvorby VZN, takže jeho vyjadrenia, že išlo o návrh poslancov, o ktorom nevedel, nie sú pravdivé. Podľa vicestarostu argumentácia Števčíka o nepodpísaní uznesenia z dôvodu nezákonnosti schváleného VZN je účelová, keďže návrh bol vopred zverejnený na oficiálnej internetovej stránke Starého Mesta a starosta mal možnosť ho podrobiť právnej analýze ešte pred schvaľovaním miestnym zastupiteľstvom.

„Nakoľko vždy preferujem konštruktívne riešenia, odmietam na podobných sporoch ďalej participovať. Moja spolupráca so starostom, ktorý nie je empatický k problémom mesta, nedodržuje slovo a účelovo sa snaží vylepšiť si pošramotenú povesť na úkor iných, nie je už viac možná,“ zdôvodnil Boháč svoje odstúpenie.

Starosta Radoslav Števčík sa ešte 21. septembra rozhodol, že nepodpíše schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o otváracích hodinách prevádzok a obchodov v Starom Meste. Podľa VZN mali byť totiž prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré splnia určité technické opatrenia, budú otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch mohli byť otvorené do 5:00 ráno. VZN schválili staromestskí poslanci 20. septembra na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.