Rozhýbe sa konečne oprava Galandie?

Kde je pravda a v akom stave je Termál centrum Galandia, ktoré pre pochybnosti o statike zavrelo mesto v decembri minulého roku? Samospráva má najnovšie k dispozícii závery zo stavebno-technického prieskumu, ktorý prebiehal počas letných mesiacov. „Stav Galandie je výrazne horší, ako sme sa domnievali na základe prechádzajúcich dvoch statických posudkov,“ avizuje primátor Galanty Peter Paška.

Radnica chce pokračovať v prípravách sanačného projektu. „Budem žiadať mestské zastupiteľstvo, aby naň uvoľnilo peniaze. Začíname robiť prieskum trhu, aby sme zistili, koľko by nás stál, a budeme ho obstarávať,“ dodal primátor. Zdôraznil, že rekonštrukcia je jediný spôsob, ako neprísť o príspevok z eurofondov, ktorý získali na projekt akvaparku cez program ministerstva hospodárstva. Mestu hrozí, že bude musieť vrátiť 4,3 milióna eur. „Ministerstvo nám jasne povedalo, že ak by sme chceli Galandiu predať, zbúrať alebo nechať tak, budeme vracať všetky peniaze, čo sme dostali,“ prezradil Paška.

Rezort hospodárstva je zatiaľ vo vyjadreniach opatrný. „Minulý utorok bolo na pôde ministerstva rokovanie, na ktorom primátor mesta Galanta informoval o záveroch prieskumu a preberali sa možnosti ďalšieho postupu. Momentálne analyzujeme všetky dostupné informácie,“ tvrdí jeho tlačové oddelenie. Podrobnosti neuviedlo, keďže ešte nebol prijatý žiadny záver. Podľa galantskej radnice kúpalisku má hroziť kolaps strechy a jeho stav má byť životu nebezpečný. Stĺpy a nosné stropy majú byť poddimenzované, problémom sú aj výstuže zo železa v železobetóne. Počas výstavby mala byť zle urobená aj hydroizolácia.Poslanec a predseda finančnej komisie Peter Závodský krúti nad takýmito závermi mesta hlavou. „V správe sa nikde nespomína, že budova je životu nebezpečná. Ak by to tak bolo, musela by sa zavrieť a nemohli by sa tam pohybovať ani zamestnanci,“ oponuje poslanec. Ani o zrútení strechy tam podľa neho nie je zmienka. Akoby vedenie mesta a zastupiteľstvo nečítali rovnaký dokument.

Poslanci dostali správu len pred pár dňami. „Z čiastkových informácií, ktoré mám, sa v nej konštatuje, že vzhľadom na vysokú spodnú vodu nie je v spodnej časti budovy dostatočná hydroizolácia. Navrhujú tam aj spevnenie niektorých stien opornými stĺpmi,“ hovorí Závodský. Ďalšie opatrenie sa má týkať odľahčenia strechy.

Podľa Pašku hovorí správa jednoznačne. „Betónové stropy sú široké len 15 centimetrov a mali by mať hrúbku asi 40. Použité materiály aj konštrukcie nespĺňajú požiadavky vtedy platných noriem. Doslova je tam uvedené, že nie je ani možné spočítať statiku, keďže tam veci nesedia,“ pripomína primátor.

Posudok si dal vypracovať aj pôvodný tím projektantov Galandie na čele s architektom Ladislavom Struhárom. „Každá stavba má nejaké nedostatky a aj tu sa všeličo zanedbalo, no nie je to také akútne,“ tvrdí autor posudku a súdny znalec Juraj Kozakovič s tým, že zrútenie strechy nehrozí. Sám odporúčal doplnkový stavebno-technický prieskum, pretože niektoré veci sa podľa neho nedali preveriť. „Projektová dokumentácia k realizačnému projektu, ktorá je k dispozícii, nepopisovala všetko, napríklad drevené prvky strešného plášťa. Mnohé veci sa menili priamo na stavbe, ale stavebný denník chýba,“ priblížil Kozakovič.

Najväčšie poškodenie sa podľa jeho zistení nachádza v stropnej konštrukcii v časti, kde je umiestnená strojovňa vzduchotechniky. „Asi sa tam podcenila hrúbka stropnej dosky. Hrozivo vyzerajúce deformácie sú na strešnej krytine. To však neznamená, že padá nosná oceľová konštrukcia,“ zdôraznil odborník. Ďalej bola podľa neho zanedbaná údržba v suteréne, kde je technológia na úpravu vody. V posudkoch, ktoré má mesto, sa najväčšie nedostatky majú týkať časti s bazénmi. „Nie sú tam žiadne vizuálne znaky či deformácie, ktoré by naznačovali, že nosná oceľová konštrukcia je v zúfalom stave,“ podotkol súdny znalec.

Prieskum si podľa Pašku objednalo mesto v súkromnej firme, ktorá spolupracovala s českým Kloknerovým ústavom. „Odoberali tam vzorky betónu a najmodernejšou technológiou skenovali stĺpy a stropy,“ povedal primátor.

Architektovi Struhárovi sa však výber dodávateľa prieskumu nepozdáva. „Mestu som navrhoval, aby ho objednali v nezávislej renomovanej inštitúcii, ktorá na to má akreditáciu. Takých je na Slovensku päť,“ tvrdí architekt.

Výsledky prieskumu podľa Pašku naznačujú, že skutočne došlo k spáchaniu trestných činov. „Sú v takom rozsahu, že sa na ne rozhodne nevzťahuje premlčacia doba,“ podotkol Paška. Správu poskytol galantskej polícii. Tá sa prípadom zaoberá už od decembra. „Vo februári polícia začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie. V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, vykonávané sú expertízy a od ich výsledkov sa následne budú odvíjať ďalšie kroky polície,“ spresnila trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, ako pokročili vyšetrovatelia.

Prvé informácie, že s budovou nie je niečo v poriadku, prenikli na verejnosť v decembri minulého roka v súvislosti s energetickým auditom. Správu statika vtedy zverejnil na sociálnej sieti mestský poslanec František Gaulieder. Dodnes je kúpalisko zatvorené.