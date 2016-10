Starosta Števčík víta iniciatívu prevádzkovateľov podnikov v centre Bratislavy

Prijatie platných a funkčných záväzných nariadení o otváracích hodinách prevádzok a obchodov v Starom Meste by malo zároveň rešpektovať záujmy obyvateľov, samosprávy aj podnikateľov.

„Vieme pomenovať problémy, ktoré trápia Staromešťanov. Sú nimi hluk a rušenie nočného pokoja. Vieme, že sa to nedá riešiť len úpravou otváracích hodín, pretože drvivá väčšina prevádzok sa snaží neobťažovať okolie. Som pripravený spoločne s novým združením podnikateľov, obyvateľmi a poslancami nájsť také riešenie, ktoré bude dostatočne chrániť práva obyvateľov Starého Mesta a súčasne aj práva na riadne podnikanie a férovú súťaž," uviedol vo vyhlásení starosta Števčík.

Zároveň dodal, že aktuálna situácia nie je vyhovujúca. „Budem rád, ak sa novému združeniu podarí zjednotiť všetkých slušných podnikateľov, ktorí majú záujem na dobrých vzťahoch s obyvateľmi a so samosprávou. Cestou nie je permanentný spor a vzájomné obviňovanie sa, ale skutočný dialóg bez emócií a vášní,“ uzavrel Števčík.

Spojili sily

Na základe schválenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o otváracích hodinách prevádzok v Starom Meste sa stretli prevádzkovatelia veľkých, stredných aj malých spoločností, ktorí podnikajú v Starom Meste, a urobili prvé kroky k založeniu nového združenia majiteľov barov, kaviarní, klubov a reštaurácií. Dôvodom bola potreba vzniku platných a funkčných VZN o otváracích hodinách prevádzok a o udržiavaní poriadku a nočného pokoja, ktoré budú rešpektovať všetky strany – obyvateľov, samosprávy aj podnikateľov.

Cieľom združenia je zjednotiť podnikateľov v oblasti služieb a kultúry, zastrešovať ich spoločné záujmy a v súlade so zákonmi a verejným záujmom tak prispieť k prirodzenému rozvoju mesta Bratislavy.

Kontroverzné nariadenie

VZN o otváracích hodinách staromestských prevádzok a obchodov schválili 20. septembra poslanci Starého Mesta na miestnom zastupiteľstve. Starosta Radoslav Števčík sa však 21. septembra rozhodol, že schválené VZN nepodpíše. Podľa VZN mali byť prevádzky otvorené do 22:00 s tým, že tie prevádzky, ktoré splnia určité technické opatrenia, budú otvorené cez týždeň do polnoci a cez víkend do jednej hodiny po polnoci. Prevádzky v pivničných priestoroch mohli byť otvorené do rána do 5:00.