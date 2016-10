Plot ambasády USA v Bratislave analyzuje stavebný úrad

„Analyzujú zmluvu a na základe analýzy sa bude pripravovať návrh ďalších krokov," uviedla Lenka Bartová z marketingu poslaneckého klubu bratislavského mestského zastupiteľstva Klub pre Bratislavu.

„Aktuálny stav je taký, že v súčasnosti už má americká ambasáda námestie oplotené neprávom, pretože k pozemku už nemajú právny vzťah," pokračuje. Ako ďalej pripomenula, za Klub pre Bratislavu v týchto dňoch píše aj výzvu, aby Američania námestie sprístupnili verejnosti, pretože plot je dnes už čiernou stavbou.

Hovorkyňa bratislavského Starého Mesta Nora Gubková na otázku, aké ďalšie kroky budú v súvislosti s plotom nasledovať, odpovedala, že stavebný úrad bude konať v súlade so zákonom.

Plot a zmluvu s americkou ambasádou dlhodobo kritizuje bratislavský mestský a staromestský miestny poslanec Martin Borguľa (Klub pre Bratislavu). „Dúfam, že v krátkej dobe plot z námestia zmizne. Považujem to za veľké víťazstvo Bratislavčanov,“ povedal Borguľa. „Je mi to úplne jedno, kto tam sídli, nech sú tam aj Marťania, ide mi o to, že plot kazí najkrajšie bratislavské námestie,“ uzavrel.

Bratislavskí mestskí poslanci na júnovom zasadnutí rozhodli, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje sumu približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka. Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo.

Plot prišiel po útkoch na z 11. septembra

Americká ambasáda má mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu.

O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už približne dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať. Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo. Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.

Američania hľadajú nové miesto

Veľvyslanectvo USA podľa tlačovej správy viedlo v dobrej viere rokovania s mestom Bratislava o nájomnej zmluve bezpečnostnej zóny ohraničenej plotom. „Súhlasili sme s podmienkami mesta týkajúcimi sa obnovy nájmu, vrátane úhrady ročného nájomného vo výške približne pol milióna eur. Sme pripravení platiť tento poplatok, keď bude nájomná zmluva kompletne podpísaná," uvádza sa v stanovisku s tým, že pri podávaní žiadosti o predĺžení nájmu ambasáda striktne dodržiavala písomné inštrukcie mesta Bratislava.

„Boli sme v neustálom kontakte s mestom v priebehu celého procesu predĺženia nájmu. Sme v kontakte aj naďalej, pretože veľvyslanectvo a mesto Bratislava spolupracujú pri hľadaní riešenia tohto problému," píše sa v tlačovej správe.

Veľvyslanectvo USA na konci septembra vo svojom stanovisku uviedlo, že v súčasnosti vyhodnocuje tri pozemky pre nové veľvyslanectvo a dúfa, že proces výberu pozemku ukončí ešte v roku 2016.