Podchod na Trnavskom mýte by mal počas obnovy fungovať

Firma Immocap Group sa snaží, aby priestor počas obnovy fungoval v upravenom režime a aby to ľudí ovplyvnilo čo najmenej. „Nevieme si predstaviť, že by sme ho počas prác úplne uzavreli, keďže ním denne prejdú tisícky ľudí,“ uviedla za investora Petra Kollár Volfová.

Podchod, bez eskalátorov, bude mať za nájomné jedno euro na pätnásť rokov firma Immocap Group. Podmienkou je minimálna investícia 1 082 790 eur bez DPH a dodržanie harmonogramu prác. Predpokladaný termín otvorenia vynoveného podchodu je október budúceho roka.

Čaká sa na stavebné povolenia

So stavebnými prácami by podľa Petry Kollár Volfovej mohol investor začať hneď, ako bude mať všetky potrebné povolenia na rekonštrukciu. „Výrazné dopravné obmedzenia nepredpokladáme, bude to však ovplyvnené aj režimom výstavby, ktorý presne nastavia až po spustení prác,“ spomenula.

Štruktúru obchodných prevádzok vo vynovenom podchode firma zverejní v nasledujúcich týždňoch. Investor chce vytvoriť prevádzky pre okoloidúcich ľudí, ktorí využívajú mestskú hromadnú dopravu, ale aj pre ľudí, ktorí idú do tržnice alebo do blízkeho obchodného centra.

„Určite nebudú chýbať malé potraviny, občerstvenie, či trafika,“ pripomenula a dodala, že v súčasnosti investor rokuje s budúcimi nájomcami. O konkrétnych prevádzkach bude firma informovať vtedy, keď sa s nimi dohodne. Vizualizácie by podľa investora mali byť k dispozícii v najbližších dňoch.

Zmení sa aj okolie podchodu

Firma plánuje upraviť aj vonkajšie verejné priestory podchodu, obnoviť chcú aj všetkých sedem vonkajších vstupov. Osadiť chcú nové odpadkové koše a odstrániť graffiti. Ak to bude možné, investor by chcel na noc podchod zatvárať. Riešiť to však ešte chcú s bratislavským magistrátom. Ako firma pripomína, súčasťou prevádzky bude zabezpečenie podchodu kamerovým systémom, nepretržitá strážna služba i každodenné upratovanie a čistenie priestoru.

Poslanci rozhodovali medzi dvoma záujemcami

O prenájom priestorov prejavili záujem dve spoločnosti, okrem investora obchodného centra sa o revitalizáciu podchodu uchádzala spoločnosť, ktorá má v súčasnosti v podchode prevádzky. Bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí rozhodli, že podchod opraví firma Immocap Group.

Poslanci schválením materiálu zároveň žiadajú, aby primátor do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva v spolupráci s investorom pripravil a predložil na schválenie sumu na rekonštrukciu všetkých eskalátorov. Mestský parlament tiež chce, aby do zmluvy zapracovali ďalšie povinnosti nájomcu. Patria sem súčinnosť v súvislosti s vybudovaním napojenia podchodu na budúcu železničnú stanicu Filiálka i povinnosť nainštalovať do podchodu elektronické tabule, ktoré budú informovať o najbližších odchodoch električiek a autobusov.

Zastupiteľstvo chce aj to, aby investor Dopravnému podniku Bratislava umožnil umiestnenie minimálne jedného multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov. „S umiestnením elektronických tabúľ s informáciami o príchodoch a odchodoch mestskej hromadnej dopravy počítame od začiatku nášho projektu. Budeme sa zaoberať aj všetkými požiadavkami mestských poslancov,“ ukončila Petra Kollár Volfová.