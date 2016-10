Súd trestal po 18 rokoch za výbuch telefónnej búdky

Najvyšší, 13-ročný trest, senát Okresného súdu v Žiline vymeral Františkovi Salingerovi, ktorého polícia označuje za šéfa žilinského podsvetia. Hoci na pojednávaní, ktoré sa začalo pred dvomi rokmi, suverénne vyhlásil, že je nevinný, k účasti na čine sa napokon tento rok vo februári priznal, čo v záverečnej reči oľutoval a ospravedlnil sa pozostalým.

„Za seba samého chcem vyjadriť obrovskú ľútosť za tragédiu, ktorá sa stala. Ospravedlňujem sa všetkým. Žiť s tým každý jeden deň je pre mňa niečo, čo sa nikdy nenaučím, čo je v porovnaní s ich stratou a utrpením neporovnateľné,“ uviedol okrem iného v záverečnej reči.

Mierne tresty?

Salinger ako jediný z pätice trest prijal a označil za spravodlivý. Odvolať sa nechcel ani prokurátor, rozsudok bude v jeho prípade právoplatný. Keďže dostal súhrnný trest, znamená to, že sa mu zarátavajú aj tresty za inú trestnú činnosť, za ktorú už bol v minulosti právoplatne odsúdený. Za ekonomické podvody dostal 10-ročné väzenie. Salingera polícia zatkla a posadila za mreže v roku 2007.

„Súd musí rozhodnúť o tom, v akom rozsahu mu vykonaný trest zaráta a rovnako je potrebné, aby súd rozhodol o započítaní väzby, ktorú obžalovaný odsedel,“ uviedol prokurátor Milan Cisarik. Teoreticky by sa onedlho mohol dostať na slobodu. Bude žiadať o podmienečné prepustenie? Salinger uviedol, že nie. Z pojednávania odchádzal v sprievode ozbrojenej eskorty ako doposiaľ.

Tresty sa za tri ľudské životy sa zdajú byť mierne, no súd musel rozhodovať podľa zákona, ktorý platil v dobe, keď bol spáchaný trestný čin. Podľa neho je za trestný čin všeobecného ohrozenia, za ktorý boli muži súdení, trestná sadzba 12 až 15 rokov, alebo výnimočný doživotný trest. Na ten však neboli splnené podmienky.

„Na Okresnom súde Žilina sú podané ďalšie dve obžaloby na Františka S. pre ďalšie vraždy a v týchto prípadoch bude opätovne preskúmaná možnosť uloženia aj výnimočného trestu zo strany prokuratúry,“ uviedol Milan Cisarik.

K skutku sa okrem Salingera priznali aj ďalší dvaja spolupáchatelia. Spolupracovali už pri policajnom vyšetrovaní, pričom pomáhali usvedčiť ostatných. Tibor B. dostal 5-ročný trest, Šimonovi F. prokurátor navrhol 5 rokov, no súd mu vymeral 10 rokov. Či sa odvolajú, si rozmyslia do 15 dní.

Zvyšní dvaja muži, Patrik B., ktorý dostal 7-ročný trest a Štefan K., ktorému súd vymeral 8 rokov sa odvolali ešte v súdnej sieni, od začiatku vinu popierali. Keďže súd im vymeral nižšie tresty, ako navrhol prokurátor (12 rokov), odvolal sa aj on.

Brutálny zločin

Telefónna búdka v Žiline vybuchla v lete cez prázdniny v roku 1998 (9.7.), okolo 10.00 dopoludnia. Bolo to v období vybavovania si účtov medzi konkurenčnými skupinami v podsvetí, výbuchy náloží, či hádzanie granátov boli častými javmi.

„Zástupca krajského riaditeľa v Žiline to pomenoval spôsobom, že to bola najbrutálnejšia trestná vec, ktorú on zažil v pomeroch Žilinského kraja. Takže aj v tomto duchu súd vnímal predmetnú kauzu,“ uviedol sudca Okresného súdu Štefan Tomáš.

Telefónny automat bol pripevnený na stene budovy Ľudovej školy umenia. Hneď vedľa školy bolo parkovisko Na štôlni, ktoré využívali ľudia na parkovanie, keď potrebovali ísť do centra mesta. Bolo to frekventované miesto.

Aj v čase výbuchu mohlo byť v bezprostrednej blízkosti asi 20 až 30 ľudí. Dvaja manželia z Kysuckého Nového Mesta práve vyšli spoza rohu, keď danubit vybuchol. 44-ročná riaditeľka základnej školy zomrela na mieste, jej 46-ročný muž podľahol zraneniam neskôr v nemocnici. 21-ročný mladík, ktorému bomba vybuchla pod nohami, keď telefonoval z automatu, zomrel okamžite.

Telefónny automat vyletel 10 metrov do výšky, v zemi zostal hlboký kráter, niekoľko menších bolo v okolí. Sklá na oknách v okolitých budovách porozbíjalo, poškodilo zaparkované autá. Na zemi boli časti tiel, veľa krvi a bankovky, ktoré si manželia vybrali z účtu v banke.

Silné gesto matky voči obžalovaným

Silným momentom pre senát a zrejme nečakaným gestom aj pre obžalovaných bolo, keď na pojednávanie prišla matka zabitého, vtedy 21-ročného mladíka z Oravy. Výbuch jej zabil jediného syna.

„Pani urobila veľmi silné gesto, nečakajúc na spravodlivosť, na to ako táto kauza skončí. Bola tu jediný raz. Na hlavnom pojednávaní sa postavila a podala všetkým obžalovaným ruku s tým, že im odpúšťa,“ opísal sudca.

Súdne pojednávanie trvalo viac ako dva roky

Pôvodne obžaloba uvádzala, že útok bol mierený voči Viktorovi M. Ten potvrdil, že na miesto v osudný deň aj prišiel. Výbušnina však explodovala až o hodinu a pol neskôr. Počas pojednávania sa však spomínalo aj meno ďalšieho muža, preto sudca hovoril o „úmysle zlikvidovať doposiaľ presne nezistenú osobu zo Žiliny“.

Výbušninu mali zabezpečiť Fratinšek Salinger a Šimon F., ktorý ju mal aj zapojiť. Kto z pätice obžalovaných výbušninu zakopával a kto iba dával pozor sa pre rozdielnosť výpovedí obžalovaných nepodarilo zistiť. Rovnako ani to, čo spôsobilo explóziu. Pod telefónny automat ju však zakopali už týždeň pred výbuchom.

Vyšetrovanie trvalo dlho, na istý čas bolo pozastavené. Najskôr žilinská polícia obvinila dvoch mužov. Potom prípad prevzalo policajné prezídium. Obžalobu na piatich obvinených komplicov podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúri v novembri 2013. Súdne pojednávanie trvalo vyše dva roky, 67 pojednávacích dní. Samotný spis má 8-tisíc strán.