Súdny proces so Slotom sa začne v novembri

Informoval o tom hovorca žilinskej krajskej prokuratúry Milan Cisarik. Niekdajšieho predsedu Slovenskej národnej strany už v júni uznal súd vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vymeral mu trest odňatia slobody na šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden rok a tiež šesťročný zákaz šoférovania. Prokurátor okresnej prokuratúry však podal odpor proti tomuto trestnému rozkazu a žiada uloženie prísnejšieho trestu.

Ján Slota spôsobil 18. januára nehodu v katastri obce Porúbka v Žilinskom okrese. Na Porsche Cayenne zozadu narazil do pred ním idúceho Audi A6, to po náraze narazilo do Suzuki SX4. Vodiča Audi po nehode ošetrili. Slota dychovú aj krvnú skúšku na alkohol odmietol, 56-ročnému šoférovi Audi ani 39-ročnému vodičovi Suzuki alkohol nezistili.

Na základe vyjadrenia lekára nemohol byť 62-ročný Slota po nehode umiestnený do policajnej cely, lekár tiež rozhodol o jeho nutnej hospitalizácii. Po tom, čo polícia spracovala podnet, prokuratúra podala návrh na vzatie Jána S. do väzby. Sudkyňa pre prípravné konanie však niekdajšieho predsedu Slovenskej národnej strany prepustila na slobodu. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť. Dôvodom mali byť obavy z ovplyvňovania svedkov a tiež z toho, že si Slota opäť sadne za volant opitý. Súd však nevidel zákonné dôvody na vzatie obvineného do väzby.