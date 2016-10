Trnavský primátor Bročka vraj zabudol, že chcel zverejniť svoj plat

Keď sa Bročka ako aktivista pred šiestimi rokmi uchádzal o poslanecké kreslo, poukazoval na to, že mzdy predstaviteľov mesta majú byť verejné. Na webe mu chýbali údaje o tom, koľko zarába primátor, jeho dvaja zástupcovia a poslanci.

Sám si ich vtedy vyžiadal a zverejnil s odporúčaním, že nové vedenie by to malo napraviť. „Funkcionári mesta sú platení z našich daní, takže je úplne legitímne a legálne, aby sme vedeli, koľko za vedenie nášho mesta dostávajú,“ zdôvodnil v tom čase.

O štyri roky neskôr kandidoval za primátora a presadzoval otvorenejšiu a transparentnejšiu samosprávu. Po jeho zvolení sa prístup k týmto údajom nezmenil. Na stránke mesta sa dajú nájsť len odmeny poslancov za roky 2011 až 2013, tie súčasné chýbajú vrátane Bročkovho platu.

Primátor tvrdí, že túto agendu neúmyselne opomenul. „Neviem, prečo to po roku 2013 prestali na webe mesta zverejňovať. V tom množstve agend mi to ušlo a ani mi nepadlo, že to tam nie je. Nemáme žiadny problém zverejniť to,“ povedal Bročka, ktorý avizuje, že do konca októbra sprístupnia mzdy čo najširšieho možného okruhu ľudí vrátane jeho.

Denník Pravda sa ho opýtal, koľko zarába. Odpovedal, že k základnému platu 2 817 eur, ktorý mu vyplýva zo zákona, mu poslanci v apríli tohto roku odsúhlasili 50-percentné navýšenie, teraz má mesačne 4 226 eur v hrubom. „Na účet mi chodí približne 2 691 eur,“ poznamenal Bročka.

„Princíp transparentnosti je pre primátora zaujímavý len v predvolebnej kampani a výkon svojich kompetencií si predstavuje celkom inak,“ myslí si jeden z poslancov František Mráz (KDH). Zdá sa mu zvláštne, že by Bročka na zverejňovanie miezd a odmien mestských funkcionárov zabudol, keď to sám v minulosti kritizoval.

Primátor podľa neho nemôže riešiť všetko, no k dispozícii má množstvo zamestnancov. Mráz s publikovaním poslaneckých odmien problém nemá. „Sú to verejné zdroje a myslím si, že ich výška je obhájiteľná s ohľadom na agendu, ktorá je s tým spojená,“ dodal poslanec.

Podľa poslanca Jozefa Pobieckeho (SDKÚ) kritizoval Bročka ako kandidát mnohé veci. „Nie všetko, čo tvrdil, dotiahol a urobil. Ak raz niečo presadzujem a trvám na tom, tak sa to aj snažím uviesť do praxe. Ak to robil len v rámci predvolebnej kampane, tak si o tom myslím svoje,“ vyjadril sa poslanec. Dodal, že poslanecké odmeny nie sú peniaze, ktoré by mal niekto niekomu závidieť. „Sú schvaľované na mestskom zastupiteľstve a každý vie, koľko poslanci poberajú za výkon funkcie.“ V trnavskom mestskom zastupiteľstve sedí 31 poslancov, výška ich odmien sa pohybuje zhruba od 88 eur do 420 eur mesačne.

Zákon samosprávam neukladá povinnosť, aby publikovali platy mestských funkcionárov. Tieto údaje si však môžu ľudia vyžiadať na základe infozákona. „Zverejňovanie na webe by však prispelo nielen k väčšej transparentnosti a dôveryhodnosti samosprávy, ale aj k zlepšeniu komfortu v prístupe k informáciám,“ myslí si Peter Wilfling, právnik spolupracujúci s centrom pre práva občana Via Iuris.

Podľa predsedu Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimíra Špánika sa transparentnosť samospráv vo všeobecnosti lepší, ideálne to ešte nie je. „Platí však to, že je to vždy závislé od starostu. Pokiaľ nechce, nedonútime ho, aby niečo zverejňoval.“ Akúkoľvek zmenu v tejto oblasti by združenie podporilo. „Je všeobecne známe, že informovanosťou sa dokáže predísť nepresnostiam vo výkladoch, dohadom či intrigám. Pomohlo by to preto upokojiť aj niektoré napäté situácie,“ mieni Špánik.

Na Slovensku existujú obce, ktoré tieto informácie ľuďom sprístupňujú na mestských stránkach. Prešov tak robí od roku 2012. Aktualizácia prebieha každý mesiac. „Momentálne preklápame obsah na novú stránku, kde sa zatiaľ nachádzajú len údaje za rok 2016. Odmeny za predchádzajúce roky sú stále dostupné na starom webe,“ podotkla hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová. Mesto ponúka podrobný prehľad o činnosti poslancov, o ich neúčasti, ako aj to, či sa ospravedlnili. Zverejnené sú tiež platy dvoch viceprimátorov.

V Rožňave začali so zverejňovaním od roku 2011. Za každý rok visí na webe dokument s menoslovom mestských poslancov vrátane viceprimátora. Pri jednotlivých menách je v tabuľke rozpísaný ich príjem v hrubom na základe činností spojených s výkonom funkcie.