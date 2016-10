Pozrite sa, ako bude vyzerať zrekonštruovaný podchod na Trnavskom mýte

Vizualizácia zrekonštruovaného podchodu. Autor: Vizualizácia Immocap Group

Podchod obnoví investor obchodného centra na bratislavskej Metodovej ulici, spoločnosť Immocap Group. Podchod, bez eskalátorov, získala za jedno euro do nájmu na pätnásť rokov. Riaditeľ spoločnosti Martin Šramko uviedol, že počas rekonštrukcie výrazné dopravné obmedzenia neočakávajú. To, či dočasne zrušia električkové zastávky, závisí od režimu výstavby, ktorý presne nastavia až po spustení prác.

„Našou snahou je, aby podchod počas rekonštrukcie fungoval, síce v upravenom režime, ale tak, aby to ľudí, ktorí prechádzajú cez podchod ovplyvnilo v čo najmenšej možnej miere,“ dodal s tým, že si nevie predstaviť, že by ho počas prác úplne uzavreli, pretože ním denne prejdú tisícky ľudí. S prácami plánuje investor začať hneď potom, ako bude mať potrebné povolenia. Samotná rekonštrukcia podchodu by mala trvať približne rok od ich získania.

Štruktúru obchodných prevádzok zverejnia v nasledujúcich týždňoch. „Naším úsilím je vytvoriť zaujímavý mix prevádzok pre okoloidúcich ľudí, ktorí využívajú MHD, ale aj pre ľudí, ktorí idú do tržnice alebo Central-u. Určite nebudú chýbať malé potraviny, občerstvenie, či trafika,“ uviedol Šramko.

S bezpečnosťou súvisí aj nepretržitý 24-hodinový kamerový systém, a strážna služba, s ktorými sa počíta v rámci prevádzky podchodu.

V rámci projektu spoločnosť počíta aj s umiestnením elektronických tabúľ s informáciami o príchodoch a odchodoch MHD, čo bolo súčasťou aj pôvodného návrhu predloženého poslancom mestského zastupiteľstva. Investor zároveň potvrdil, že zaoberať sa budú aj ďalšími pripomienkami z radu poslancov MZ.