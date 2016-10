Čo sa deje v Trnavskej vodárenskej spoločnosti?

Skupina piatich akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti (Tavos) na čele s piešťanským primátorom Milošom Tamajkom sa chystá podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Na základe preskúmania verejne dostupných dokumentov prišli k záveru, že mohlo prísť k porušeniu povinností pri správe cudzieho majetku.

Tamajka a predstavitelia Vrbového Maduníc, Trebatíc a Dolného Lopašova poukazujú na nejasnosti okolo dostavby kanalizácie v obci Kátlovce. V tejto súvislosti žiadajú, aby svoje funkcie zložili štyria predstavitelia Tavosu.

Podľa nespokojných akcionárov by mal odstúpiť šéf dozornej rady a trnavský primátor Peter Bročka, podpredseda dozornej rady a starosta obce Kátlovce Pavol Johanes, predseda predstavenstva Pavol Nižnánsky a člen predstavenstva a starosta Ružindola Vladimír Púčik. Nespokojní primátori a starostovia poukazujú na to, že kanalizácia sa má pod Tavosom dobudovať za oveľa vyššiu sumu, než o akej sa hovorilo v roku 2012. „Jeden meter kanalizácie vychádzal okolo 230 eur, teraz je to trojnásobok,“ podotkol Tamajka.

Skupina namieta, že v prípade dobudovania kanalizácie neprebehlo verejné obstarávanie v súlade s vnútornou smernicou spoločnosti. Tavos totiž rovno uzatvoril zmluvu s pôvodným zhotoviteľom stavby. „Ak sa mení projektová dokumentácia tak, že sa investičná akcia strojnásobí, je otázkou, či sa ma postupovať podľa pôvodnej zmluvy,“ dodal Tamajka.

Podľa stanoviska Tavosu, pod ktorým sú podpísaní Bročka, Johanes, Púčik a Nižnánsky sa konečná cena za dobudovanie kanalizácie navýšila kvôli tomu, že pôvodná projektová dokumentácia stavby bola ešte z roku 1999. „Predchádzajúce etapy sa robili v štátnej ceste so starým povrchom a náklady na spätné úpravy boli nižšie. V súčasnosti je štátna cesta po rekonštrukcii a jej správca požaduje zložitejšiu spätnú úpravu novej komunikácie,“ píše sa ďalej v stanovisku.

Bročka si dal v tejto súvislosti zhromaždiť dokumenty, ktoré sa týkajú investície v dedine s viac ako tisíckou obyvateľov. „Zatiaľ nemám k dispozícii všetky potrebné informácie. V pondelok sa tým budeme zaoberať na dozornej rade,“ povedal Bročka. Ak sa preukážu pochybenia, budú sa vyvodzovať dôsledky.