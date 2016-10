Práce na tratiach vykonajú podľa hovorkyne DPB Adriany Volfovej v nočných hodinách od ukončenia dennej premávky električiek do začiatku dennej premávky električiek, teda v čase 00:30 do 4:00 ráno.

DPB bude opravovať koľaje na Vajnorskej ulici v úseku Trnavské mýto – Nová doba od 23. do 29. októbra a na Račianskej a Radlinského ulici v úseku Vazovova – námestie Biely kríž oddnes (streda, 12.10.) do 13. októbra a od 19. do 25. októbra.