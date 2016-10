Trenčín začína stavať nový futbalový štadión

Posledným zápasom, ktorý sa tento rok odohral na štadióne na Sihoti, bolo stretnutie futbalistov AS Trenčín s hosťujúcim mužstvom Tatrana Prešov v nedeľu 2. októbra. Na budúci týždeň by mali na hraciu plochu namiesto futbalistov nastúpiť pracovníci firmy, ktorá začne so špeciálnou technikou rozoberať umelý trávnik a odstraňovať granulát a piesok.

Potom na túto plochu umiestnia vyhrievanie a nový umelý trávnik. To všetko aj s rekonštrukciou starej tribúny by malo byť hotové najneskôr do začiatku jarnej časti ligovej súťaže, ktorá sa začína vo februári. Nasledovať bude rekonštrukcia a výstavba ďalších častí areálu.

Vladimír Martinko, technický manažér futbalového klubu AS Trenčín, priznáva, že je to opačný postup, ako to robia inde. Zvyčajne sa začne s výstavbou, a až potom sa robí rekonštrukcia trávnika.

„Robíme to takto cielene. Chceme totiž aj počas rekonštrukcie hrávať na našom štadióne a licenčný systém nám nedovoľuje hrať bez vyhrievaného trávnika. Preto sme sa najskôr pustili do týchto prác, aby sme mohli na jar a potom následne ďalšiu sezónu odohrať na našom ihrisku,“ povedal Vladimír Martinko.

Starý umelý trávnik premiestnia asi o 300 metrov ďalej na Ostrov, čo je oddychovo-rekreačný areál Trenčanov. Tu ide futbalový klub budovať tréningové zázemie, do polovice budúceho roka by mali byť na Ostrove tri nové umelé trávniky.

Na jar by sa mala začať samotná výstavba nového štadióna, počas ktorej sa postaví hlavná tribúna a dve tribúny za bránami. Veľkou zmenou bude aj to, že zmiznú štyri „lizátka“, obrovské stožiare s okrúhlymi osvetľovacími telesami navrchu. Do dvoch rokov by mal byť štadión skolaudovaný a potom by mal prejsť z majetku mesta do vlastníctva futbalového klubu AS Trenčín.

Pre rekonštrukciu trávnika klub AS Trenčín požiadal o preloženie domácich zápasov na ihriská súperov. Takto bude hrať do konca jesennej časti tohto ročníka.

„Žiadosti sme vyhoveli, tendenciou je vyhovieť klubom, ktoré idú rekonštruovať svoje štadióny. Trenčín musel rekonštruovať, pretože nemal vyhrievaný trávnik,“ dodal Michal Mertinyák, výkonný riaditeľ Únie ligových klubov.

Futbalový štadión na Sihoti je zatiaľ jedinou hracou aj tréningovou plochou pre tunajšie družstvá vrátane mládežníkov, žiakov a prípraviek. Kým nebude hotový nový umelý trávnik, trenčianski futbalisti budú trénovať v Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskych Tepliciach, Opatovej a na ďalších štadiónoch v okolí.