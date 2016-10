Lávku pre chodcov na Mlynských nivách v Bratislave odstránia

Lávku pre skvalitnenie okolia svojich projektov odstráni spoločnosť HB Reavis, ktorá postavila developerský projekt vedľa bratislavskej autobusovej stanice. Pre odstraňovanie lávky v dňoch od piatka 21. októbra do nedele 23. októbra v čase od 22:00 do 6:00 ulicu Mlynské Nivy úplne uzavrú. Vodičov tiež do štvrtka 20. októbra čaká čiastočné obmedzenie jazdných pruhov, všetky zmeny označia dočasným dopravným značením.

Práce na odstraňovaní lávky začali zrušením prístreškov nad trolejovým vedením a oplotením staveniska. V súčasnosti rozoberajú asfaltové a betónové plochy, pracovať začínajú aj na demontáži schodiska a lávky smerom od autobusovej stanice. Spoločnosť tiež robí demontáž oceľových nosníkov a zábradlia, to potrvá do štvrtka 20. októbra. V dňoch od 21. októbra do 23. októbra, počas nočnej uzávery ulice Mlynské Nivy, bude spoločnosť demontovať dva hlavné nosníky.

Od nedele 23. októbra do začiatku novembra budú demontovať schodisko a lávky od developerského projektu, ktorý postavili oproti autobusovej stanici. V tomto termíne čiastočne obmedzia jazdný pruh v smere Karadžičova – Košická.