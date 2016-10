Siahol si elitný policajt na život?

Telo elitného policajta mal nájsť jeho brat vo štvrtok popoludní v záhrade pri rodinnom dome v Zlatých Moravciach. „Po príchode sme už, žiaľ, mohli skonštatovať len smrť u 48-ročného muža, nejavil známky života,“ informoval hovorca zdravotníckych záchranárov Boris Chmel. Muž mal mať prestrelenú hlavu. Prípad hneď prevzala inšpekcia ministerstva vnútra.

Mesto je v šoku, susedia si nešťastie nevedia vysvetliť, v ten deň žiaden výstrel nepočuli. Viac podrobností zatiaľ neuviedol ani rezort vnútra. „V tejto chvíli naďalej pokračujú procesné úkony. K podrobnostiam zabitia sa budeme vedieť presne vyjadriť až po výsledkoch pitvy,“ povedala hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová. Podľa nepotvrdených informácií sa pri Milanovi T. našla zbraň, Pravda zistila, že nebola služobná.

Milan T. pracoval na oddelení cieľového pátrania Úradu kriminálnej polície. V Policajnom zbore pôsobil 23 rokov. Od septembra bol podľa Dobiášovej obvinený z korupcie. „V prípade však naďalej pokračuje vyšetrovanie, pretože je tam obvinená ešte jedna osoba,“ dodala hovorkyňa. Po obvinení sám podľa informácií denníka Pravda požiadal o prepustenie z Policajného zbo­ru.

Včera dopoludnia sa na mieste tragédie nachádzala policajná hliadka. Bola tam už o pol siedmej ráno. Miestni z blízkeho okolia, ktorí nechceli byť menovaní, sú z tragického prípadu šokovaní. Výstrel nikto z nich nepočul. Čo sa stalo, sa väčšina dozvedela z médií. „Poznali sme sa najmä s jeho rodičmi, kamarátil sa s mojimi deťmi. Bol to slušný chlapec,“ povedala obyvateľka z vedľajšej ulice.

Podľa jej slov sa vídali, keď z času na čas prechádzal okolo ich domu. „Ak sme boli v záhrade, vždy nás pozdravil,“ pokračovala žena. V okolí ho poznali ako policajta, nič podozrivé si však susedia nevšimli. „Až po tragédii si ľudia začali spomínať, že v poslednej dobe chodil akýsi sklesnutý a zádumčivý,“ vyjadril sa ďalší sused.

Milan T. bol rozvedený, z manželstva má jedného syna. „Žil v dome po rodičoch, ktorý si postupne upravoval. Aj preto ľudia nemôžu uveriť tomu, čo sa stalo. Jeho a môj syn spolu chodili na hokej,“ povedal sused. Podľa jeho slov ho v záhrade domu našiel jeho brat, ktorý býva hneď vedľa. „Poznal som ich ako dobrých chalanov,“ vyjadril sa na ich adresu. Až po osudnom dni začali v okolí prenikať informácie o tom, že Milanovi T. hrozilo väzenie. „Ak je to pravda, možno to psychicky neuniesol. Škoda ľudského života,“ povzdychol si sused.

Bývalý policajt Jozef Kromerínsky, ktorý taktiež pracoval na úseku pátrania, sa nechcel k prípadu vyjadrovať. Pre Pravdu vysvetlil, čo je úlohou cieľových pátračov. „Pátrajú po ľuďoch, na ktorých bol vydaný zatykač, ktorí boli odsúdení a nenastúpili do výkonu trestu alebo sa skrývajú a utekajú pred spravodlivosťou. Ide o špecializovaný útvar, ktorý si vyberá tie najzávažnejšie prípady. Dá sa povedať, že pátra po najnebezpečnejších ľuďoch.“ Cieľového pátrača nemôže robiť hocikto. „Lovec“ sa musí vedieť dostať do prostredia a získať informácie. Jeho úlohou je spoznať hľadanú osobu, vžiť sa do jej správania, poznať jej okolie, vedieť, s kým sa stretávala, aké má prostriedky, aké má kontakty, aké sú jej slabé a silné stránky. Aké má hoby, s čím žije. Ľudovo sa títo špeciálni policajti označujú ako lovci lebiek.