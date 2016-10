Ľudia sa ocitli v zajatí dvoch uzávierok

Cesta zo Žiliny do Vrania je pre zosuvy v blízkosti staveniska tunela uzavretá.

Obyvatelia Drozdej ulice sú uzavretí z oboch strán. „Potreboval by som odísť autom do práce a nemôžem. Robia dve veci naraz a odstavili nás z jednej aj druhej strany,“ v takejto situácii sa vo štvrtok dopoludnia ocitol Miroslav, ktorý býva vo Vraní.

Cestu zo Žiliny – Považského Chlmca do Vrania uzavreli pre výstavbu diaľnice a zosuv ešte vlani. Aby obyvatelia žilinskej časti nemuseli uzavretú cestu obchádzať až cez Kysucké Nové Mesto, diaľničiari vybudovali cez rieku Kysuca most. Teraz sa tí, čo majú domy v časti Drozdej ulice, nedostanú ani na túto obchádzku. Dôvodom sú práce na spevňovaní krajnice. Cesta v týchto miestach je úzka asi 4 až 4,5 metra a keď sú tam rozložené stavebné stroje, vodiči ich nemajú kadiaľ obísť.

Mesto hovorí, že s opravami krajnice nemohlo čakať. „Reálne hrozilo odtrhnutie krajnice na viacerých úsekoch miestnej komunikácie, čo by malo nedozerné následky,“ uviedol hovorca mesta Žilina Pavol Čorba. Práce počas dňa trvajú od 7. do 17. hodiny.

Ľuďom teda neostáva nič iné, len sa so stavbármi dohodnúť, kedy im umožnia prejazd, alebo si nechať zaparkované auto ešte pred opravovaným úsekom. „Obyvatelia Vrania sú priebežne púšťaní, ale pokiaľ je vŕtacia súprava v prevádzke, prosíme o strpenie, pretože ináč sa to spraviť nedá,“ dodal hovorca. Podľa mesta okamžitý prejazd umožnia len sanitkám a hasičom. „Stroje riadia ľudia, ktorí v prípade takýchto situácií by umožnili prejazd,“ povedal Čorba.

Cesta zo Žiliny do Vrania sa zosúvala na viacerých miestach, aj v úseku, kde sa stavia diaľnica D3 Strážov – Brodno a tunel Považský Chlmec. Vlani dokonca museli v tejto žilinskej časti vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Územie bolo treba stabilizovať, pretože prejazd ťažkých vozidiel zo stavby by mohol zosuv ešte zhoršiť. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s prácami na zosuve ešte neskončila. „Ešte je potrebné zrealizovať živičné vrstvy komunikácie a dodatočnú stabilizáciu svahu. Zároveň sa realizuje aj oporný múr pod východným portálom tunela,“ priblížila hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková. NDS predpokladá, že cesta bude prejazdná na budúci rok vo februári.