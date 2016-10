Pomsta alebo závisť? Dôchodcom niekto znečistil studňu

Vodu zo studne používali dôchodcovia na varenie, kúpanie i pitie. To sa však zmenilo. Niekto sa im počas uplynulého štvrtka vkradol na pozemok a do studne vylial neznámu látku. Zaistené vzorky vody rozanalyzuje Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Nitre.

V dome bývajú dvaja súrodenci, pani Mária (65) a pán Viliam (69). Vo štvrtok ráno bola voda zo studne ešte v poriadku, večer sa už dôchodkyni nepozdávala. „Spozorovala zápach,“ povedal starosta Svätého Petra Jozef Jobbágy, podľa ktorého sa takéto niečo stalo prvý raz v dedine.

Na miesto hneď prišli komárňanskí hasiči. „Išlo o kopanú studňu na pozemku rodinného domu. Na hladine plávala neznáma zelená tekutina,“ povedal nitriansky krajský hovorca hasičov Michal Varga. Znečistenú hladinu posypali sorpčným prostriedkom, naň by sa mala nečistota nadviazať. Použili ho asi päť kilogramov.

Dôchodcom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z dediny. Boli u nich aj počas víkendu. „Zo studne ťahali znečistenú vodu, no ešte treba pokračovať. Vodu zo studne zatiaľ používať nemôžu, doteraz ich zásobovali príbuzní. Momentálne riešime napojenie rodinného domu na hlavné vedenie obecného vodovodu,“ dodal starosta s tým, že s prácami majú začať dnes. Jobbágy verí, že sa mu podarí zistiť vinníka. Poznamenal, že priestupky či trestné činy sa im v dedine darí objasňovať. Či má starosta tipy na toho, kto studňu znečistil, to prezradiť nechcel. Podotkol, že vie, s kým mali súrodenci spory.

Aby sa páchateľ dostal k studni, musel vniknúť na pozemok rodinného domu. V prípade sa už vedie trestné stíhanie vo veci prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom neoprávneného vypúšťania znečisťujúcich látok. Za tieto skutky hrozí páchateľovi väzenie na jeden až päť rokov. „Škoda, ktorá vznikla znečistením vody v studni, nebola dosiaľ vyčíslená,“ pripomenula nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Náhle znečistenie studne by mali ľudia hlásiť čo najskôr na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. „Máme zriadenú havarijnú službu s nonstop linkou, kde nás môžu ľudia kontaktovať. Zatiaľ nám nikto nič nenahlásil,“ informovali z Inšpektorátu životného prostredia v Bratislave. V tomto prípade by sa to riešilo ako mimoriadne zhoršenie vôd. Službukonajúci pracovník by sa tým začal hneď zaoberať. Podobné udalosti majú inšpekcii avizovať aj hasiči. Ak je znečistenie ohlásené neskôr, inšpektorát to zaeviduje ako podnet. V prípade fyzickej osoby ho prešetrí a odstúpi na príslušný miestny okresný úrad.

K znečisteniu podzemnej vody vo Svätom Petre mohlo aj nemuselo prísť. Podľa inšpektorátu to závisí od viacerých vecí, napríklad od geologickej charakteristiky územia.

Vyčistenie studne nebude jednoduché, a hlavne pre seniorov bude znamenať výdavky. Sanácia závisí podľa Úradu verejného zdravotníctva od charakteru znečisťujúcej látky. „Ide predovšetkým o očistenie okolia studne, kontrolu stavebno-technického stavu studne a vyčerpanie celého objemu vody zo studne,“ priblížila hovorkyňa úradu Zuzana Drobová. Vyčerpaná voda sa odvádza do odpadu, respektíve v závislosti od charakteru znečistenia sa s ňou nakladá ako s nebezpečným odpadom.

„Vodu je možné opäť používať až po dostatočnom prečistení studne, odčerpaní a dezinfekcii vody a predovšetkým po laboratórnej kontrole jej kvality, ktorá musí vyhovovať podľa platnej legislatívy,“ dodala hovorkyňa. V prípade podozrenia na znečistenie domových studní odporúča úrad verejného zdravotníctva obrátiť sa na odbor starostlivosti o životného prostredie na príslušnom okresnom úrade.