Študentský elektromobil utiahne aj dve autá

Zatiaľ je na svete jediný funkčný vzor. Je to výsledok diplomových prác troch študentov Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity. Každý z nich v diplomovke riešil inú časť vozidla, jeden podvozok a rám, druhý riadenie a bezpečnosť prevádzky, tretí vypracoval konštrukciu elektropohonu. Spoločne tak stvorili novú kategóriu vozidla, s takýmto vozidlom sa zatiaľ na trhu nestretnete. Namiesto kolies má pásy, čím pripomína tank, je však veľké ako štvorkolka. A poháňa ho elektrina.

„Tým je model výnimočný. Nepotrebuje žiadne fosílne palivá, ekologický je aj z hľadiska olejových náplní. Využíva iba jednorazové mazacie náplne, ktoré neunikajú do okolitého prostredia ani pri havárii alebo poškodení. Veľkou výhodou tohto vozidla je aj pásový podvozok. Vďaka nemu sa dokáže pohybovať aj po málo únosných terénoch, je využiteľný aj v zime, aj v lete,“ hovorí Ivan Kopecký z Trenčianskej univerzity, ktorý vedie katedru automobilov a špeciálnej techniky.

Môže sa pohybovať po rozbahnenom teréne i po snehu, a to ho predurčuje na všestranné využitie. Môžu ho využívať napríklad farmári či záhradkári, lesníci na nakladanie a zvážanie dreva, ale aj záchranné zložky, ktoré potrebujú zasahovať v málo prístupnom horskom teréne. A pretože špeciálna technika je spojená s vojenskými účelmi, konštruktéri vozidla si ho vedia predstaviť aj v službách ozbrojených síl. Napríklad ako prieskumné vozidlo bez posádky na diaľkové ovládanie. A diaľkové ovládanie je najnovším zlepšením tohto zvláštneho vozidla.

,,Diaľkové ovládanie vyzerá jednoducho, ale pracovali sme na ňom trištvrte roka", vraví Pavol Mikuš. Autor: Milan Kráľ, Pravda

„Rozhodli sme sa ho vylepšiť tým, že bude ovládané aj na diaľku, aby bolo možné využitie aj bez šoféra. Dosah ovládania je 500 metrov od operátora. Určite by to vedeli využiť aj vojaci. V podstate je to špeciálna technika, tak by sa to dalo využívať aj v ozbrojených silách,“ predpokladá Pavol Mikuš, odborný asistent na fakulte špeciálnej techniky, ktorý s desiatimi študentmi pracoval na diaľkovom ovládaní trištvrte roka.

Diaľkové ovládanie na toto zariadenie je dosť zložitý systém, preto to trvalo tak dlho. Sú to vlastne dva joysticky, ktorými ovládate ľavú a pravú stranu pásov. Keď jednou páčkou uberiete, zabrzdí sa jeden pás a do tej strany vozidlo zatočí. Toto zdokonalené vozidlo univerzita nedávno predstavila na medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky ELO-SYS v Trenčíne. Pristavil sa pri ňom jeden lesný pracovník, podľa ktorého by to bol ideálny pomocník na sťahovanie dreva v lese, akýsi železný kôň. Je to dosť nebezpečná práca, tak by mu takéto zariadenie pomohlo. Zapriahol by bremeno, potom by stál desať metrov od stroja a mohol by ťahať, v takej vzdialenosti by bol človek mimo nebezpečenstva.

Možností, ako by sa dal vynález využiť, je veľké množstvo. Je to predovšetkým terénne úžitkové vozidlo, ktoré na jedno nabitie dokáže prejsť 40 kilometrov po rovine. Pri práci v teréne je to menej, asi desať kilometrov. Vzadu má ťažné zariadenie, tzv. guľu. Ivan Kopecký dodal, že pásové elektrovozidlo má takú silu, že dokáže utiahnuť aj dve osobné autá.

Pri všetkých jeho výhodách a prednostiach však zatiaľ slúži hlavne ako veľká motivácia pre ďalších študentov. Môžu sa presvedčiť, že teoretické vedomosti, ktoré získajú v škole, sa dajú uplatniť už počas štúdia, nemusia čakať, až prídu do praxe. Fakulte sa už ohlásili firmy, ktoré mali záujem toto vozidlo vyrábať, ale zatiaľ sa na to neodhodlali. Preto ho chcú v škole ďalej zlepšovať.

Dva motory tohto pásového auta v súčasnosti poháňajú štyri akumulátorové batérie po 12 voltov. Ich výhodnou je, že sú lacné, nevýhodou, že sú príliš ťažké. A nedajú sa dobíjať v teréne, kde nie je elektrická sieť. Celé auto váži asi 220 kilogramov. Ak by sa použili drahšie, moderné batérie takého typu, aké sa používajú napríklad v mobilných telefónoch alebo vo fotoaparátoch, auto by malo menšiu hmotnosť a vydržalo by dlhšie v prevádzke. K tomu smeruje ďalšie jeho zlepšenie. Potom sa bude dať dobíjať aj v teréne.

„Chceme vozidlo zmeniť na tzv. sériový hybrid. Malo by motorovú nabíjačku so spaľovacím motorom a alternátor bude vyrábať jednosmerných 48 voltov, čím bude dobíjať akumulátorové batérie aj v teréne, mimo dosahu energetických sietí. Počítame s tým, že kľúčové komponenty budú lacnejšie a na vyššej technickej úrovni, čo umožní znížiť výrobné náklady. Myslím si, že potom sa nájde firma, ktorá by ho začala sériovo vyrábať, aby sa mohlo využívať aj v praxi,“ dodal Ivan Kopecký.