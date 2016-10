Timravina socha už nebude opustená

Meno spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy je úzko späté s regiónom Novohrad. Narodila sa 2. októbra 1867 v Polichne neďaleko Lučenca a zomrela 27. novembra 1951 v Lučenci, kde je aj pochovaná. Významná prozaička a dramatička, autorka mnohých známych diel, napr. poviedky Skon Paľa Ročku či novely Ťapákovci, rada tvorila pri studničke za Polichnom. Práve miesto, ktoré tak milovala, bolo inšpiráciou na to, aby už nežijúci sochár Anton Groma vytvoril v roku 1969 jej bronzovú sochu. V čase vzniku bola cena diela vyčíslená na 297-tisíc československých ko­rún.

Po roku 1989 a nasledujúcich zmenách získalo park pri gymnáziu do majetku mesto Lučenec. Jeho hovorkyňa Michaela Hrnčiarová podotýka, že sa tak stalo v rámci delimitácie majetku, no socha v zozname tohto majetku nebola. „Znamená to, že nepatrila nikomu,“ zdôrazňuje Hrnčiarová. Socha tak síce bola v majetku mesta, ale v skutočnosti sa k nej nik nehlásil. O pravidelné čistenie jej okolia sa starali okrem samosprávy a dobrovoľníkov aj zamestnanci a študenti gymnázia, ktoré nesie meno spisovateľky.

Podnet na vyriešenie vlastníckej otázky spisovateľkinej sochy dala poslankyňa mestského zastupiteľstva v Lučenci Eva Balážová. „Mrzelo ma, že dielo pripomínajúce významného rodáka nemá majiteľa, ktorý by sa oň staral ako o svoj majetok a zveľaďoval ho,“ povedala Balážová. Mesto začalo teda skúmať pôvod sochy a oslovilo pritom aj štátny archív. Zistilo sa, že autor sochy už nežije, majiteľa nemá a tak podniklo kroky na získanie sochy. „Poslanci odsúhlasili rozšírenie majetku mesta o sochu Boženy Slančíkovej Timravy na zasadnutí 6. septembra 2016. Naším zámerom je sochu spisovateľky opraviť a zrevitalitovať a, samozrejme, ďalej sa o ňu starať,“ zdôraznila Hrnčiarová, podľa ktorej by sa tak malo udiať v nasledujúcich mesiacoch.