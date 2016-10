Práce na brale pod Strečnom sa začnú po Dušičkách

V Strečne teda nebude taký režim, ako bol pred rokom, keď trhliny v brale skúmali a merali v rámci geologického prieskumu. Policajti vtedy autám v určitých intervaloch umožnili prejazd, aby rozpustili kolóny. Teraz sa však v skalách bude robiť aj v nočných hodinách a bude potrebná úplná uzávera. „Uzávera by mala trvať, predpokladáme, 9 až 11 víkendov, podotýkam, iba víkendov, čiže sa to netýka pracovných dní. Mala by byť od 8. hodiny v sobotu do 16. hodiny v nedeľu,“ informoval Michal Lavrík, prednosta Okresného úradu v Žiline.

Vodiči by sa mali počas uzáver Strečnu vyhnúť. Zvoliť môžu južnú trasu po R1. Nákladnú tranzitnú dopravu budú musieť odkláňať už pri Trnave, Trenčíne a Banskej Bystrici. Cesta cez Terchovú, ktorá sa najčastejšie využíva ako obchádzka, keď vodiči potrebujú obísť upchaté Strečno, je pre zhoršujúci sa stav vozovky pred rekonštrukciou. Ani teraz na ňu nepustia ťažké kamióny. „Povolíme iba dopravu do 7,5 tony, aby sa ešte nezhoršil momentálny stav cesty. Tú malú dopravu by sme tam mali zvládnuť,“ uviedol šéf Správy ciest ŽSK Dezider Szabó. Obchádzky Strečna budú vyznačené, keď bude vysúťažená firma, ktorá dodá dopravné značenie, čo by malo byť do 5. novembra.

Kým bude doprava v Strečne stáť, horolezci vyčistia skalu od náletových drevín a uvoľnených a zvetraných kameňov. Z jedného zo štyroch kritických skalných blokov, ktorý tvorí previs pod hradom, odťažia asi 40 kubických metrov horniny. „Strieľať sa nebude v žiadnom prípade, to by nám nepomohlo. Bude sa to odbúravať zbíjacími kladivami, prípadne tlakovými poduškami, hydraulickými klinmi. Technológiu zvolíme podľa toho, v akom stave ten previs je,“ uviedol riaditeľ stavby zo spoločnosti Arcadis Milan Novák.

Práce v Strečne však môže ovplyvniť blížiace sa zimné obdobie, silné dažde, sneženie, mráz, nízke teploty. „Pokiaľ bude zlé počasie, samozrejme, horolezci nemôžu nastúpiť do skalnej steny,“ povedal riaditeľ stavby. V takom prípade sa ani cesta neuzavrie a práce sa budú musieť presunúť do budúceho roka.

Práce rozplánované na víkendy tvoria len prvú etapu na odstraňovaní havarijného stavu v Strečne. Ďalšie budú pokračovať až do mája 2017. Vtedy by už mali byť len čiastočné uzávery v strečnianskom úseku cesty medzi Žilinou a Martinom, keď by sa malo jazdiť len v jednom pruhu riadenom svetelnou signalizáciou.

Problematické bralo v Strečne bolo naposledy stabilizované pred 32 rokmi. Skalné siete a ochranné opatrenia sa na svahu popri ceste robili aj v roku 2008, no skalné bloky priamo pod hradom sa vtedy neriešili. Masív je už dvadsať rokov monitorovaný a pred dvomi rokmi merania potvrdili väčší posun trhliny, o štyri milimetre. Vlani na jeseň na skalu pripevnili nové merače, ktoré zaznámenávajú pohyb trhlín on-line. Vláda na sanáciu brala vyčlenila takmer milión eur.