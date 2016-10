Bratislavské jazero Veľký Draždiak zozelenelo

Mladý otecko prechádzajúci sa v okolí jazera s kočíkom bol tiež prekvapený, „Kŕmil som kačky a tiež som sa čudoval, čo to je,“ hovorí. Príčinu nezvyčajného sfarbenia vody už zisťuje Slovenský rybársky zväz Bratislava V. Kým nebudú výsledky známe, otužilci by si mali zvážiť, či sa do jazera namočia.

Mestská časť Petržalka nevedela, čo zafarbilo vodu, či môže ísť o látku ohrozujúcu zdravie. „Veľký Draždiak spadá do správy štátnych lesov, oblasť teda nekontrolujeme a nemôžeme ju ani prípadne vyčistiť,“ uviedla Silvia Vnenková z tamojšieho tlačového oddelenia. Zuzana Juhásová, vedúca oddelenia životného prostredia Petržalka, dopĺňa, že ani teraz, ani v minulosti podobnú situáciu neriešili. Martin Knurovský, vedúci Lesnej správy Bratislava, potvrdil, že pozemky pod jazerom, ako aj v okolí patria im. „Vodnú plochu má však v užívaní Slovenský rybársky zväz (SRZ),“ spresnil s tým, že o žiadnom probléme zatiaľ nevie.

Voda vo Veľkom Draždiaku. Autor: Pravda, Martin Kováčik

Petržalskí rybári zo zväzu však o farebnej vode vedeli. „Práve dnes sa uskutočnilo na jazere zarybňovanie, všimli sme si zelené zafarbenie vody,“ hovorí Marianna Jankovičová zo zväzu. „Na mieste boli hasiči aj policajti, takže teraz riešime, či ide len o prírodný proces, alebo o zásah človeka,“ dopĺňa Jankovičová.

Pokiaľ by šlo len o odumreté sinice a riasy, podľa Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) sa netreba ničoho obávať. „Po čase dôjde k prirodzenému prefiltrovaniu vody a vodná plocha sa vyčistí,“ tvrdí ochranárske združenie. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Martina Merková dodáva, že vodu kontrolujú len do polovice septembra. „Potom sa už nekontroluje, lebo sa nepredpokladá, že sa tam bude niekto kúpať,“ vysvetľuje Merková.

V jazere sa však niektorí ľudia kúpu celoročne. V blízkosti sa totiž nachádza verejná sauna a jazero využívajú práve na schladenie organizmu. Pravidelne si tu chodia zaplávať aj fanúšikovia otužovania zo združenia Ľadové medvede.