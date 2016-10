Cestovanie v Púchove bude aj zadarmo

Už pred rokom mesto umožnilo bezplatné cestovanie seniorom nad 70 rokov. Teraz túto hranicu znížilo na 65 rokov. A navyše k seniorom pribudli deti, žiaci a študenti do 26 rokov. Stačí im čipová karta, ktorú dostanú od mesta zadarmo. Musia to však byť občania Púchova. Mesto dotuje MHD sumou 349-tisíc eur ročne. Sú to peniaze mesta a určené sú pre jeho občanov. Výška dotácie sa nebude meniť, ani keď začnú najstarší a najmladší občania cestovať zadarmo.

„Kúpili sme nové autobusy, ktoré sú komfortnejšie a pritom úspornejšie ako tie súčasné. Zatiaľ sme kúpili tri, postupne obnovíme celý vozidlový park. Ďalších päť autobusov chceme vymeniť počas najbližších piatich rokov,“ povedal Jozef Daniž, vedúci Autobusovej dopravy Púchov.

MHD v Púchove doteraz zabezpečovalo sedem autobusov. Tie nové majú spotrebu na 100 kilometrov o 10 litrov nižšiu ako pôvodné. Autobusy púchovskej MHD najazdia spolu asi 200-tisíc kilometrov ročne, takže úspora je celkom zaujímavá. Tie prvé autobusy Púchov kúpil v Bielorusku a nazvali ich púchovské jašterice. Nové sú zo Srbska a nesú názov púchovské včielky.

V Púchove vyhlásili výberové konanie na dodávateľa autobusov, hľadali najvýhodnejšiu ponuku v kvalite aj cene, a tú našli mimo Európskej únie. Srbi ich vyrábajú v licencii spoločnosti Iveco a jeden stál 95-tisíc eur bez DPH. Majú klimatizáciu, kvalitné vykurovanie a pohodlné sedačky s bezpečnostnými pásmi, takže autobusy budú môcť využívať aj na školské zájazdy.

Druhým spôsobom, ktorým chce Púchov znížiť náklady na svoju MHD, je zmena liniek jednotlivých autobusov. Od nového roka v meste vzniknú dva prestupové uzly, kde sa budú jednotlivé linky pretínať. Tam bude môcť cestujúci presadnúť a pokračovať do cieľovej stanice. To všetko za jedno cestovné. Autobusy budú jazdiť na krátkych trasách a častejšie.

„Tento systém, ktorý sme nazvali systém metra, nám umožní výrazne skrátiť jednotlivé trasy. Predtým sa autobus túlal po celom meste, pritom za ním išiel o päť minút ďalší. Po novom budú autobusy chodiť oveľa častejšie do jednotlivých mestských častí. A hlavne budú častejšie jazdiť na železničnú stanicu, čo tu doteraz chýbalo,“ dodal Daniel Lako, predseda ekonomickej komisie mestského zastupiteľstva v Púchove.

Jeden prestupový uzol vznikne pri železničnej stanici, druhý pri textilnej fabrike Makyta. Obyvatelia mesta si budú môcť kúpiť ročný cestovný lístok. Zaplatia zaň 120 eur a budú môcť cestovať autobusmi MHD, koľko chcú. Všetkými spomínanými novinkami chce samospráva dosiahnuť, aby obyvatelia cestovali po meste viac miestnou dopravou ako osobnými autami.

Keď vlani zaviedli bezplatné cestovanie pre seniorov nad 70 rokov, zvýšil sa počet cestujúcich v tejto vekovej kategórii o 40 percent. Ak sa osvedčia aj nové úpravy, samospráva chce bezplatné cestovanie rozšíriť aj na ďalšie skupiny obyvateľov.

MHD tu zabezpečuje Autobusová doprava Púchov, čo je akciová spoločnosť, v ktorej má mesto 35-percentný podiel. Podľa Evy Balážovej, prezidentky Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska, v Púchove mohli pristúpiť k takýmto riešeniam, lebo majú vlastnú dopravnú spoločnosť. Vo väčšine miest na Slovensku zabezpečujú prepravu vo verejnom záujme závody SAD.

„Otázka je, či to dobre prepočítali, pretože toto nie sú jednoduché počty. Ak má mesto spoločnosť, ktorú ovláda, tak o to je to ľahšie, lebo kontrola nákladov je jednoduchšia. Usporené peniaze by sa dali využiť aj na iné účely, ale je vec samosprávy, aby sama rozhodla, kde úspory investuje. Podpora mobility študujúcej mládeže a seniorov je správny krok,“ dodala Eva Balážová.