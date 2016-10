Pre Ďurovčíkovo divadlo majú v Petržalke ďalšie lokality

Zámer postaviť divadlo za svoje peniaze predstavil starostovi Petržalky Vladimírovi Bajanovi tanečník, choreograf a režisér Ján Ďurovčík. Ako povedal petržalský prednosta Miroslav Štefánik, stále je v hre aj Pápežská lúka neďaleko kostola Sv. Rodiny blízko Chorvátskeho ramena. Starosta Petržalky Vladimír Bajan pripomenul, že na všetkých miestach, ktoré choreografovi predstavili, si vie záujemca svoje divadlo predstaviť. Pozemky tiež spĺňajú požiadavky projektu z hľadiska územného plánu a sú aj vhodné na umiestnenie tejto stavby.

Tieto pozemky však patria hlavnému mestu SR Bratislave, mestská časť by preto musela požiadať o zverenie jednej z troch vytypovaných lokalít do svojej správy. „O tento projekt prejavili záujem aj ďalší starostovia bratislavských mestských častí, predpokladám, že pán Ďurovčík mal viac ponúk,“ doplnil Bajan.

Petržalka divadlo chce

S Jánom Ďurovčíkom výstavbu divadla v mestskej časti konzultovali zástupcovia petržalského starostu Ján Bučan a Michal Radosa. Ako uvádzajú v informačnom materiáli o pokračovaní rokovaní o projekte, divadlo vyžaduje plochu do 1 500 metrov štvorcových. Mestská časť chce poznať odhadované náklady výstavby divadla, náklady na interiérové vybavenie, na vybudovanie okolitej infraštruktúry i prevádzkové náklady. Samospráva chce doplniť aj údaje o tom, aké benefity by divadlom Petržalka získala. Týka sa to napríklad bezplatného prenájmu objektu a jeho vybavenia mestskej časti v určených termínoch. „Ide o strategickú investíciu, ktorá môže priniesť Petržalke pridanú hodnotu,“ komentoval v júni zámer prvý zástupca petržalského starostu Ján Bučan.

Materiál o lokalitách, ktoré pre divadlo Jána Ďurovčíka vytypovali, predložia miestnym poslancom na utorkové zasadnutie petržalského zastupiteľstva. „Ďalší postup budeme definovať po tom, keď si povieme, ktorú alternatívu uprednostníme,“ dodal Štefánik s tým, že divadlo je pre Petržalku vhodné a mestská časť ho chce.

Poslanci predošlý návrh kritizovali

Petržalskí poslanci o zámere postaviť divadlo v mestskej časti naposledy hovorili na júnom zasadnutí zastupiteľstva. Návrh na prenájom pozemku pre divadlo na Pápežskej lúke starosta na začiatku zasadnutia stiahol. Niektorí poslanci vyjadrili obavy, aby sa Pápežská lúka nestala miestom architektonicky nevhodnej budovy či nedostatku parkovacích miest, iným chýbal rozpracovanejší projekt či finančný zámer.

Padol aj návrh, že by mestská časť mala počkať na územný plán zóny, ktorý by malo uskutočniť Hlavné mesto SR Bratislava. To však ešte môže trvať niekoľko rokov. Medzi návrhmi bolo aj to, aby mestská časť radšej počkala na divadlo LUDUS, ktoré by do dvoch rokov mohlo prísť do petržalského Domu kultúry Lúky. Výstupom tejto debaty bolo, že o divadle budú poslanci ďalej rokovať. Októbrové zasadnutie petržalského zastupiteľstva sa začína v utorok 25. októbra o 9:00 na miestnom úrade na Kutlíkovej ulici v Petržalke.

Hovorkyňa Bratislavy Ivana Skokanová uviedla, že bratislavský magistrát víta akékoľvek projekty, ktoré skvalitnia verejné priestory. „Spomínané divadlo takým projektom nepochybne je. Veríme, že na túto tému budeme spoločne diskutovať aj s vedením mestskej časti a nájdeme prijateľné riešenie,“ uzavrela.