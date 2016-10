Psie pisoáre všetkým havkáčom nevoňajú

Štvoricu psích pisoárov na skúšku osadili na Mierovom námestí, čo je centrum Novej Dubnice. Tam boli problémy so psičkármi najvypuklejšie. Ďalšie dva sú v novej obytnej zóne Dlhé diely. „Psičkári sa prechádzajú po Mierovom námestí po podlubiach a psíky močia na stĺpy. Tým sa ničí omietka a vlastne aj architektúra. Obyvatelia sa sťažovali, že stĺpy v podlubí sú poškodené a je tam smrad. Na Dlhé diely sme ich dali preto, lebo je tam nová výsadba a tá je už značne poškodená,“ vraví Lucia Sýkorová z oddelenia životného prostredia Mestského úradu v Novej Dubnici.

Ako funguje taký psí pisoár? Je to asi pol metra vysoký stĺpik, okolo ktorého je kruh zo štrku. Stĺpik je vlastne rúrka z dreva, ktorá má po obvode otvory. Psí moč sa dostáva cez dierky dovnútra. Naspodku je malá nádobka, v ktorej sa zachytáva malé množstvo psieho moču, aby vznikla pachová stopa, ktorá má lákať ďalších psov. Zvyšok vsiakne do zeme. Tento systém využíva prirodzené psie správanie. Pes si potrebuje obísť svoje teritórium a označkovať ho. Značkuje ho hlavne tam, kde ucíti pach iného psa, aby ho prekryl.

Zvieratá vyhľadávajú vyvýšené miesta, na ktorých si navzájom nechávajú pachové „maily“. Takýmito miestami môžu byť aj stĺpy v podlubí či fasády budov, ako to je v prípade Novej Dubnice. Štyri psie pisoáre sú na trávniku v strede námestia.

Priestupky spojené so znečisťovaním verejných priestranstiev psíkmi často rieši aj novodubnická mestská polícia. Podľa jej náčelníka Pavla Šimáka od začiatku tohto roka sa v 12-tisícovej Novej Dubnici zaoberali približne 80 takýmito priestupkami. V meste už dávnejšie rozmiestnili zásobníky s vrecúškami na zber psích exkrementov, teraz pribudli pisoáre.

„Zatiaľ s nimi máme len dobré skúsenosti. Museli sme však najskôr zohnať prvého psíka, ktorý sa tam vymočil. Ostatné ho potom už nasledovali, keď zacítili jeho pach. Je to novinka, mnohí ľudia nevedia, čo to vlastne je. Dúfam, že postupom času sa to uchytí a psičkári tam budú vodiť svojich psov,“ predpokladá Pavol Šimák.

Väčšina oslovených psičkárov na Mierovom námestí v Novej Dubnici netušila, na čo tieto perforované stĺpiky na trávniku slúžia. Zdena Nosterčíková ťahala od nich svojho psíka preč, lebo si myslela, že sú to nejaké vetráky. Ale keď ho k stĺpiku pustila, psík okamžite vedel, na čo to je. Novodubničan Peter Nižňanský má však iné skúsenosti. O psích pisoároch sa dočítal v mestských novinách, ale jeho psovi vraj nijako nevoňajú.

„Nič mu nehovoria, nebol tam ani raz, neláka ho ísť k týmto pisoárom. A nepredpokladám, že sa to naučí. Ale je pravda, že na námestie s ním príliš nechodíme,“ dodal Peter Nižňanský. Za šesť psích pisoárov zaplatilo mesto 400 eur, v tom je zarátaný ich nákup aj osadenie.

Podľa viceprimátora Pavla Pažítku sú zatiaľ v testovacej prevádzke a ak sa osvedčia, pribudnú k nim ďalšie. Viceprimátor odhaduje, že by ich v meste mohlo byť okolo 30. Psí pisoár testovali na prelome rokov aj v Poprade. Tam dospeli k záveru, že tieto zariadenia majú zmysel iba vtedy, ak ich je v jednotlivých lokalitách viacero a budú spojené aj so smetným košom a zásobníkom na obaly na zber psích exkrementov. V súčasnosti popradská samospráva rokuje s majiteľom licencie na tieto produkty.

Michal Kaliňák, expert na samosprávu, pripomína, že každá snaha vyjsť psičkárom v ústrety môže byť zbytočná, ak ju budú samotní psičkári ignorovať.

„Na Slovensku máme niekoľko samospráv, ktoré sa snažia inovatívnym spôsobom riešiť problém psičkárov. Na druhej strane však narazia na realitu, že psičkárom môžete ponúknuť akékoľvek služby, ak ich odmietnu alebo budú nedisciplinovaní, služba je zbytočná. Aj v Novej Dubnici treba vyčkať, či samospráve jej zámer vyjde. Dnes je to už o zodpovednosti majiteľov psov. Tí platia daň za psa a mali by využívať služby, ktoré im samospráva poskytuje,“ zdôraznil Michal Kaliňák.