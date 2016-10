Plot spred ambasády USA v Bratislave stále nezmizol

„Nájomný vzťah k týmto pozemkom sa skončil 15. augusta,“ pokračoval poslanec s tým, že primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi poslal list, v ktorom ho vyzýva, aby konal a aby plot zmizol. Žiada ho tiež, aby urýchlene prijal opatrenia na odstránenie tohto protiprávneho stavu a aby o opatreniach informoval mestských poslancov i verejnosť.

„Začiatkom októbra som poslal veľvyslancovi USA na Slovensku list, v ktorom som ho vyzval, aby situáciu s plotom riešil. Doteraz som na tento list nedostal odpoveď,“ poznamenal Borguľa, ktorý plot a zmluvu s americkou ambasádou dlhodobo kritizuje. Na to, že veľvyslanectvo USA zaberá pozemok pred budovou neprávom upozorňuje poslanec pred ambasádou plagátom, pribúdať budú podľa neho ďalšie.

Plot má zmiznúť

O tom, že plot má z Hviezdoslavovho námestia zmiznúť, rozhodli bratislavskí poslanci na septembrovom rokovaní mestského parlamentu. Zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí rozhodlo, že ambasáda bude za pozemok pod plotom platiť ďalšie tri roky nájomné jedno euro za meter štvorcový za deň, čo pri výmere 1 318 metrov štvorcových predstavuje približne 481-tisíc eur ročne. Dodatok k zmluve o nájme mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše do šesťdesiatich dní od schválenia uznesenia. Ambasáda síce doručila Hlavnému mestu SR Bratislava podpísaný dodatok v uvedenej lehote, bolo to však po uplynutí doby nájmu, po 15. auguste tohto roka.

Poslanci hovorili o možnosti uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu určitú na tri roky do 15. augusta 2019, zmluvu však nakoniec zastupiteľstvo neschválilo. Bezpečnostný plot v súčasnosti analyzujú na stavebnom úrade bratislavskej mestskej časti Staré Mesto.

„Stavebný úrad dodnes analyzuje, stále nevedia dať odpoveď, či je pred budovou plot legálne, alebo nelegálne,“ spomenul Borguľa. „Je mi to úplne jedno, kto tam sídli, nech sú tam aj Marťania, ide mi o to, že plot kazí najkrajšie bratislavské námestie,“ dodal.

Bezpečnostné opatrenia

Americká ambasáda má mestské pozemky na Hviezdoslavovom námestí a Paulínyho ulici s rozlohou približne 1 300 metrov štvorcových prenajaté od roku 2005. Bezpečnostné opatrenia okolo budovy na Hviezdoslavovom námestí spravilo veľvyslanectvo v súvislosti s teroristickým útokmi v New Yorku z 11. septembra 2001. Vtedajší nájom bol stanovený na jednu korunu (v prepočte 0,03 eura) na rok za celý predmet nájmu.

O odchode americkej ambasády z Hviezdoslavovho námestia sa hovorí už približne dva roky. Vtedy veľvyslanectvo žiadalo o predĺženie nájmu na mestské pozemky, desaťročná zmluva z roku 2005 totiž mala vo februári 2015 vypršať. Vtedajším bratislavským mestským poslancom sa však ďalšie predlžovanie nájmu pre bezpečnostné opatrenia ambasády nepozdávalo a navrhovali, aby americké veľvyslanectvo plot odstránilo alebo si našlo vhodnejšie miesto pre svoje sídlo.

Ambasáda na základe viacerých rokovaní so samosprávou vyhodnotila svoje možnosti a rozhodla sa, že si buď nájdu, alebo postavia novú budovu. Takýto proces však trvá roky.