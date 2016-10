Poplatok za rozvoj budú v Bratislave vyberať mestské časti

Od 1. novembra tohto roka totiž bude na Slovensku platiť zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Zákonodarca v ustanovení zákona o miestnom poplatku za rozvoj umožnil, aby správu poplatku v podmienkach Bratislavy mohli vykonávať aj mestské časti, ak tak ustanoví Štatút hlavného mesta Bratislavy.

Nespokojný Nesrovnal

Počas diskusie primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pripomenul, že správcom poplatku by mal byť magistrát. Z výnosu by chceli napríklad opravovať cesty nielen v okolí stavieb, ale aj tie, po ktorých sa na stavby presúvajú stavebné mechanizmy po celej Bratislave. Mestské časti zas trvali na tom, aby poplatok spravovali aj vyberali, keďže vykonávajú kompetencie stavebných úradov. Podľa nich výnos z poplatku zostane v lokalite, ktorá je zaťažená výstavbou, teda na území mestskej časti.

Primátorovi sa nepáčilo ani to, že zastupiteľstvo najskôr rokuje o zmene štatútu, podľa neho malo zastupiteľstvo najskôr prijať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj. O VZN bude mestské zastupiteľstvo rokovať na novembrovom alebo decembrovom zasadnutí.

Dodatok k štatútu, ktorý poslanci prijali, podľa primátora Iva Nesrovnala iba prehĺbi nerovnováhu medzi bratislavskými mestskými časťami a doplatia na to obyvatelia tých mestských častí, kde sa stavia málo. „Získavať na tom budú tie mestské časti, kde sa stavajú veľké haly a továrne na okraji mesta. Náklady na tieto stavby budú znášať všetci Bratislavčania,“ zhrnul.

Na otázku, či primátor toto uznesenie zastupiteľstva podpíše, odpovedal, že si nechá spraviť analýzu a podľa toho sa rozhodne.

Poplatok v prospech mestskej časti

Poslanec Ján Buocik poznamenal, že ak do tejto diskusie vnesie zastupiteľstvo chaos, VZN nemusí byť účinné a mesto príde o približne 15 miliónov eur. Ako ďalej dodal, VZN neschvaľujú len na jeden rok, ale i na ďalšie roky. Do debaty sa zapojil aj poslanec Peter Hanulík, ktorý poznamenal, že všetci sú za to, aby poplatok od developerov v Bratislave vyberali. Podľa neho však musia prijať kompromis.

„Každý by mal ustúpiť, nevyhovieme všetkým, všetci by chceli, aby peniaze išli do jeho mestskej časti,“ spomenul.

Nie všetci sú spokojní

Zmenu štatútu nepodporil bratislavský mestský a staromestský miestny poslanec Martin Borguľa. „Je to nevýhodné pre Staré Mesto. Mestská časť roky v rámci solidarity doplácala na malé mestské časti (finančný príspevok veľkých bratislavských mestských častí malým mestským častiam) a teraz budú developerský poplatok vyberať práve v tých malých mestských častiach,“ vysvetlil poslanec s tým, že v Starom Meste môžu ešte stále postaviť veľké stavby.

„Keď to rátam, malo by to byť okolo dvestotisíc metrov štvorcových. Keď to vynásobíme, znamená to, že z poplatku bude na území Starého Mesta vyše sedem miliónov eur. Z toho ostane 68 percent na území tejto mestskej časti, čo je približne päť miliónov eur. Naopak, v Devínskej Novej Vsi naplánovali výstavbu skladov, mali by tam byť aj logistické haly v rozlohe tri milióny metrov štvorcových, čo je 105 miliónov eur. To je päť rozpočtov Starého Mesta. A z tých 105 miliónov ostane 70 miliónov v mestskej časti,“ dodal Borguľa. Poplatok by mali podľa neho vyberať iným spôsobom, celý by ho malo vyberať mesto, to by vytvorilo komisiu a tá by podľa potreby peniaze rozdeľovala.

Mestský poslanec a zároveň starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Milan Jambor na to reagoval, že deľba poplatku za rozvoj je uhol pohľadu.

Poplatok za rozvoj

Platiť miestny poplatok za rozvoj bude fyzická alebo právnická osoba, ktorej ako stavebníkovi vydali stavebné povolenie. Vo všeobecne záväznom nariadení magistrát navrhuje sadzbu poplatku na 35 eur na každý meter štvorcový stavby. VZN by malo byť platné od 1. januára budúceho roka, schváliť ho musí bratislavské mestské zastupiteľstvo.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj nájdu záujemcovia na oficiálnej webovej stránke Bratislavy.