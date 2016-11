Bralo Trenčianskeho hradu čistia horolezci

Trenčiansky hrad je vo vlastníctve samosprávneho kraja, hradné bralo je však majetkom mesta. To ho kedysi dávalo pravidelne čistiť od náletov. Dostalo sa však do finančných problémov, a tak na čistenie neboli osem rokov peniaze. Teraz je v mestskej kase na tieto práce vyčlenených takmer 53 000 eur. S čistením brala sa pôvodne malo začať už na jar, mesto však nestihlo termín, do ktorého zákon umožňuje výrub drevín.

„Výrubové obdobie sa skončilo 31. marca 2016 a do tohto termínu sa nám nepodarilo získať všetky potrebné vyjadrenia, posudky a doklady potrebné pred vyhlásením súťaže. Trvalo to dlhšie, ako sme predpokladali. Výrubové obdobie sa opäť začalo 1. októbra,“ povedala Erika Ságová, hovorkyňa mesta.

Hradné bralo je na niektorých miestach kolmé. Ale aj pôdou pokryté svahy, kde vyrástli najhustejšie porasty, sú také strmé, že môžu byť pre obyčajného smrteľníka nebezpečné. Tieto práce preto musia vykonávať ľudia, ktorí sú zvyknutí pracovať vo výškach a majú na to aj potrebné vybavenie, napríklad horolezci.

Podujala sa na to spoločnosť HW Team z Nemšovej, ktorá vyhrala súťaž prostredníctvom elektronickej aukcie. Jej pracovníci v týchto dňoch pília zavesení na lanách náletové stromy a kríky. Tým sa však ich práca nekončí. Rezné plochy musia natierať špeciálnym prípravkom na ničenie nežiaducich náletových drevín. S čistením začali od hladomorne a pokračujú smerom k hotelu Elizabeth.

„Toto je dosť nebezpečný terén, treba sa vždy istiť a dávať si pozor na uvoľnené kamene. Tie zhadzujeme dole, aby neskôr neohrozovali ľudí. Bralo je veľmi husto zarastené, pretože sa veľa rokov nečistilo, je to zanedbané a teraz je práca sťažená. Skaly sú uvoľnené hlavne na svahu, kde je aj pôda a kde je najviac náletových drevín. Kolmá stena je kompaktná,“ povedal Miroslav Kočiš, jeden z horolezcov.

Do čistenia brala sa zapojilo spolu 15 ľudí. Desiati pracujú o výškach, ostatní na zemi, kde sa starajú o odpratávanie spíleného dreva. Kedysi sa toto drevo mohlo spaľovať, ale dnes to už zákony zakazujú. Hromady zhromaždeného dreva preto zlikviduje štiepkovačka. Podľa zmluvy by sa práce mali skončiť najneskôr 15. decembra, horolezci však dúfajú, že sa im to podarí už v novembri. Ale to závisí aj od počasia.

Trenčianske múzeum, ktoré je správcom hradu, umožnilo firme vstup s potrebnou technikou, aby aj priamo na hradnom nádvorí bolo možné spílené drevo štiepkovať a odvážať. Čistenie privítal správca hradu všetkými desiatimi, pretože nálety ohrozovali aj historickú pamiatku.

Nedávno dal odstrániť oceľové zábrany, ktoré chránili prístupovú cestu, keď sa v roku 2003 zrútil jeden z hradných múrov. Bez oceľovej konštrukcie je krajší výhľad na hrad, ktorý by mal ešte viac vyniknúť po vyčistení brala.

„Po vyčistení vynikne samotná kultúrna pamiatka, už to bude hrad na brale a nie hrad v húštinách. Koreňové systémy by mohli narušiť aj múry, dochádza k ich devastácii. Náletová vegetácia už bola taká obrovská, že časť osvetlenia hradu sme museli vlani vypnúť, lebo svietila len do kríkov a stromov. Na Vianoce by už mal byť hrad plne osvetlený,“ predpokladá Peter Martinisko, riaditeľ Trenčianskeho mú­zea.