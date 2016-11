Vojnovú tragédiu pripomína krídlo z lietadla

O postavenie pamätníka sa v Hronskej Breznici zaslúžilo miestne Občianske združenie Demian. Jeho predseda Jaroslav Oravec opisuje, čo ich k tomu viedlo, a aj to, aký osud lietadlo postihol. „Po vypuknutí Slovenského národného povstania bol u nás nedostatok zbraní. V zásobovaní zbraňami nám pomáhali spojenci. Od 4. septembra 1944 ich zabezpečovali jednotky sovietskeho letectva vybavené americkými lietadlami North American B-25, Mitchell, Douglas C-47 Dakota a sovietskymi Lisunov Li-2. Bolo to práve lietadlo typu Lisunov Li-2, ktoré sa vtedy zapísalo do dejín našej obce," hovorí Oravec.

Bola noc z 13. na 14. októbra 1944, keď šesťčlenná posádka lietadla smerovala na letisko Tri Duby, aby vyložila ďalšiu muníciu. Na letisko však nedoletela. Stroj zasiahla strela nemeckého nočného stíhača a Lisunov Li-2 si to nasmeroval k zemi. Pokus núdzovo pristáť nevyšiel, lietadlo dopadlo na kopec Brdo do časti, ktorú ľudia z Hronskej Breznice volajú Štítna jama. Pád neprežili druhý pilot Nikolaj Gavrilovič Savčenko (22), palubný strelec Stepan Ivanovič Borodulin (25) a radista-strelec Sergej Ivanovič Švec (25). Šťastie v nešťastí vtedy mali ich traja kamaráti poručík Nikolaj Grigorievič Burenkov (21), navigátor Grigorij Pavlovič Braga (21) a palubný mechanik Alexander Dimitrovič Jermizin (24), ktorí akoby zázrakom prežili. Jeden z trojice padlých bol po vojne pochovaný v priestoroch vojenského cintorína vo Zvolene, ďalší dvaja by mali odpočívať na cintoríne pri staršom pamätníku SNP v Hronskej Breznici.

Pamätník v Hronskej Breznici. Autor: Štefan Rimaj, Pravda, Vizualizácia CINTRA

Oravec podotýka, že trosky z padnutého stroja boli roky na mieste dopadu. „Na mieste nešťastia bol aj kus z krídla zostreleného lietadla s veľkosťou 2,2 krát 1,5 metra. V roku 1974 ho z iniciatívy učiteľa základnej školy v našej obci Jozefa Kmeťa zobrali žiaci prvého stupňa ZŠ z Hronskej Breznice a žiaci druhého stupňa ZŠ v Budči do našej obce. Keď neskôr základnú školu u nás zrušili, krídlo preniesli ku škole v Budči, kde slúžilo ako symbolický pamätník. Keď pred časom medzi cestou a školou v Budči postavili bytový dom, pamätník to zakrylo a stratil svoje opodstatnenie. Po rokoch naše združenie, ktoré vzniklo v roku 2013, prejavilo záujem krídlo zo spadnutého lietadla preniesť naspäť do našej obce," vysvetľuje kľukatý osud zachovanej časti lietadla Oravec.

Keďže obec Budča presun krídla naspäť do Hronskej Breznice požehnala, OZ Demian začalo konať. „Naším zámerom bolo postaviť pamätník leteckej tragédie z druhej svetovej vojny, ktorého súčasťou by bolo aj spomínané krídlo. Jeho postavenie podporilo sumou 1 500 eur aj ministerstvo obrany, ďalších 800 eur sme použili z vlastných zdrojov. Odbornými radami pomohli aj Obecný úrad v Hronskej Breznici a Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Poslednú októbrovú sobotu roku 2016 sme mohli pamätník slávnostne odhaliť. Postavením pamätníka sme sa rozhodli uctiť si pamiatku tých, ktorí v boji za našu slobodu položili vlastné životy a mladšej generácii sme chceli pripomenúť hrôzu tej doby," zdôraznil Oravec.

Aktivisti z Hronskej Breznice sa prostredníctvom ruského konzulátu snažili kontaktovať aj troch členov posádky, ktorá haváriu prežila, no nepodarilo sa ich vypátrať. Čo je s nimi a či ešte vôbec žijú, nevedno. Oravec pripomenul, že počas druhej svetovej vojny prechádzal cez ich obec front a Hronskú Breznicu a jej okolie zasiahli ťažké boje. Pripomína ich aj starší pamätník SNP, ktorý museli pri budovaní rýchlostnej cesty R2 premiestniť z pôvodného miesta k cintorínu. Sú pri ňom pochovaní aj traja neznámi francúzski vojaci.