Veľký Draždiak zafarbili na zeleno sinice

Záhada zelenej vody na Veľkom Draždiaku v bratislavskej Petržalke je vyriešená. Dôvodom zafarbenia bolo premnoženie cyanobaktérií, čiže siníc. Vode by sa mali vyhnúť najmä plavci s oslabenou imunitou.

„V čase odberu bola zistená prítomnosť niektorých druhov cyanobaktérií, ktoré sú schopné tvoriť vodný kvet, prípadne produkovať aj toxíny, čiže jedy,“ vysvetľuje Zuzana Drobová, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR. Dodáva, že sinice obsahujú farbivo, ktoré sa uvoľňuje do vody, čo sa následne prejaví zelenou farbou vody. „Tým, že pršalo, kvet zmizol, klesol ku dnu,“ dopĺňa Drobová. Tento jav sa objavil naposledy na Veľkom Draždiaku v novembri 2011.

Súčasný stav jazera, kedy vodný kvet klesol na dno. Autor: Martin Kováčik, Pravda

Drobová zároveň upozorňuje, že vstup do vody by mali zvážiť najmä ľudia s oslabenou imunitou. „Sinice pri premnožení uvoľňujú látky, ktoré majú kožné, žalúdočné či karcinogénne účinky,“ vymenúva Drobová. Nádrž sa sfarbila do zelena asi v polovici októbra. Po upozornení denníka Pravda Úrad verejného zdravotníctva situáciu preveril a odobral vzorky. Do Draždiak sa totiž chodia ľudia kúpať celoročne. V blízkosti sa nachádza verejná sauna a jej návštevníci využívajú jazero na schladenie organizmu. Pravidelne si doň chodia zaplávať aj otužilci zo združenia Ľadových medveďov.