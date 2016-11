Príprava obnovy Šafárikovho námestia je v plnom prúde, aj keď podľa nového návrhu

(Kliknutím na obrázok zväčši, Návrh revitalizácie verejného priestoru Šafárikovo námestia.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Vizualizácia f&b cc / b.hrbáň

V prípade revitalizácie Šafárikovho námestia ide o územie, ktoré ohraničujú ulice Dobrovičova, Gajova a Alžbetínska. V súčasnosti asi 45 percent plochy tvorí asfalt na úkor zelene. Nový návrh minimalizuje asfaltové povrchy na osem percent. Zvyšok bude tvoriť zeleň. Zachovajú sa stromoradia na Gajovej a Alžbetínskej ulici aj obe fontány, pričom Kačacia fontána je národnou kultúrnou pamiatkou. Práve okolo nej má vzniknúť otvorený pavilón. Počas slnečných dní by slúžil ako miesto, kde by sa dalo schovať pred slnkom, kúpiť si kávu či vodu. Projekt prepája oba parky, ktoré v priestore existujú.

Minulosťou bude bývalé obratisko mestskej hromadnej dopravy. Cieľom je zrušiť obrubníky a vytvoriť súvislú bezbariérovú plochu. „Tam by sme chceli vytvoriť pešiu zónu, ktorá by v budúcnosti poskytovala priestor pre sezónne trhy,“ dodal starosta Radoslav Števčík s tým, že prepojením Jakubovho a Šafárikovho námestia vznikne zóna, ktorú bude možné najmä v letných mesiacoch využiť na podujatia celomestského významu, ako napríklad obľúbený Dobrý trh.

Novinkou je aj nové nepriame osvetlenie, pódium s prípojkami na elektrinu, ktoré by bolo možné rýchlo pripraviť na menšie kultúrne podujatia a ihrisko s prvkami pre malých aj veľkých.



Projekt počíta aj s galériou venovanou fotografovi Ladislavovi Bielikovi. „V septembri 2018 chceme v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí zorganizovať medzinárodnú konferenciu za účasti veľmi vzácnych hostí. Ak nám dovtedy úrady samosprávy vydajú územné a stavebné povolenie, mali by sme v rámci konferencie spolu so vzácnymi hosťami poklepať základný kameň Múzea a Galérie Camera Obskura,“ povedal syn svetoznámeho fotografa Peter Bielik. Nezisková organizácia Camera Obskura sa zároveň pripravuje na 50. výročie okupácie Československa. „V roku 2018 bude vydaná poštová známka a dúfam, že aj pamätná minca Národnej banky Slovenska s motívom najznámejšej otcovej fotografie Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom,“ dodal Bielik.

Práce chce samospráva začať už pred letom. „Či sa projekt podarí zrealizovať v celom rozsahu, je predčasné hovoriť, urobíme však všetko preto, aby to tak bolo,“ dodal Števčík. Mestská časť na revitalizáciu Šafárikovho námestia vyčlenených 300-tisíc eur.

Spolupráca s verejnosťou

Staré Mesto vyhlásilo urbanistickú súťaž na Šafárikovo námestie aj Fajnorovo nábrežie ešte v januári. Podmienky pre zadanie súťaže vzišli z participatívneho procesu, do ktorého mestská časť zapojila odbornú aj laickú verejnosť. Vyplynulo z neho, že ľudia chcú mať v tejto časti mesta oddychovú zónu. „Je to vždy riziko pre samosprávu, že môže uspieť návrh, ktorý sa nemusí ľuďom páčiť. Samozrejme, to sa môže stať aj pri priamej zákazke, ak by sme oslovili konkrétny ateliér. Ale v tomto prípade boli nastavené kritériá súťaže na základe participácie,“ dodal starosta.

S víťazom architektonickej súťaže podľa starostu Števčíka nemohla mestská časť uzavrieť zmluvu, keďže na projekt má vyčlenených spomínaných 300-tisíc eur a víťazný návrh, ktorý vybrala porota investíciu nadhodnotil nad pol milióna eur. Z toho vyplývali aj ďalšie výdavky na projektovú dokumentáciu.

Návrh z dielne francúzskej kancelárie porota označila za víťazný aj v prípade návrhu revitalizácie Fajnorovho nábrežia. Tá sa však odkladá na neurčito, keďže mestská časť pozemky na nábrežnej promenáde nevlastní a momentálne ich ani nemá v prenájme. Tento priestor vlastní štátny podnik Verejné prístavy.