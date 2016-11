Cesta cez Kremnické Bane bude zavretá rok

Pracovať na ceste sa začalo ešte 21. októbra, no zatiaľ stavbári pripravujú stavenisko a obchádzkové trasy. Opravovať sa bude úsek dlhý 1,5 kilometra. „Realizovať sa budú oporné a zárubné múry, cestné teleso, regulácia potoka, preložky inžinierskych sietí a bezpečnostné zariadenia. Pretože poškodenie cesty je v takom rozsahu a úseku, ktorý bol poškodený, nie je možné ich oddeliť, preto v rámci stavebných úprav sa už cesta komplexne zrekonštruuje v úseku cca 1,5 km,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová.

Práce budú stáť viac ako 24 miliónov eur a zhotoviteľská firma má na realizáciu 380 dní. „Práce sa budú realizovať za úplnej uzávierky s možnosťou vstupu zložkám záchrannej služby,“ dodala hovorkyňa SSC.

Uzávera cesty neteší starostu obce Kremnické Bane, obáva sa komplikácií tak pre obyvateľov, ako i miestne firmy a zásobovanie. „Bolo by to likvidačné pre firmy, ktoré tu pôsobia, lebo tu zamestnávajú okolo sto ľudí z okolia. Nedostali by sa sem ani dodávatelia,“ hovorí starosta Juraj Vozár. Proti úplnej uzávere sa obec odvolala. Dúfa, že obyvatelia dostanú na prejazd výnimku.

Obchádzková trasa je v jednom úseku riadená svetelnou signalizáciou. Cez úzky, kľukatý, horský úsek dlhý asi 1,3 km môžu ísť autá vždy len v jednom smere. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

„Radšej nech sa cesta opraví za rok, ako keby sa to malo robiť dva roky, keď by mala byť jednosmerná prevádzka v Kremnických Baniach,“ mieni starosta obce Krahule Miroslav Schwarz. Je za rýchlejšie riešenie počas úplnej uzávery. Jeho obec to nemá ľahké, po cestách nižšej kategórie cez obec od povodne jazdí oveľa viac áut, teda aj tranzitná doprava Martin – Žiar nad Hronom. Obchádzková trasa pre osobné autá, autobusy a vozidlá do 3,5 tony vedie práve po cestách druhej a tretej triedy cez Krahule, kde sa nachádza aj lyžiarske stredisko. Zima na obchádzke prinesie ďalšie problémy, cez zimnú sezónu pribudnú autá smerujúce do lyžiarskeho strediska a premávku skomplikuje aj sneženie, čo sa ukázalo už pri prvom náznaku snehu začiatkom októbra. V oblasti je kvôli ochrannému pásmu obmedzený chemický posyp vozovky, a je otázne, či pri snežení bude bez reťazí vôbec prejazdná.

Hoci nákladné autá na náhradnú trasu cez Krahule nesmú, zákaz nerešpektujú a stále sa tam objavujú. „Stále tu blúdia kamióny, idú do zákazov,“ dodáva starosta. Obchádzky sú pritom vyznačené už niekoľko kilometrov pred Kremnickými Baňami. Horská cesta je úzka a kľukatá, a v jednom úseku dlhom 1,3 km je riadená semaforom, ktorý autá púšťa striedavo z jedného a druhého smeru. V rade tam pri 15-minútovom intervale čaká na červenej aj 20 až 40 vozidiel. V smere od obce Krahule sa končí obchádzková trasa priamo v centre Kremnice.

Cesta cez Kremnické Bane je uzavretá už od konca júla, keď práve v oblasti Kremnických Baní spadlo počas búrky najviac zrážok, až 122 milimetrov, čo je rekordný údaj, aký nebol v tejto meteorologickej stanici zaznamenaný aspoň od roku 1987. Cesta horským priesmykom ani predtým nebola v dobrom stave, dlhodobo sa zanedbávala jej údržba a odkladala sa rekonštrukcia. Prívalová voda poškodila asi 600-metrový úsek, podmyla krajnice, vozovku, poškodila oporné múry a strhla zvodidlá.