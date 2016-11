Bez šliapania do pedálov po ovocnom sade

S Bošácou je už stáročia spojená tradícia ovocinárstva, predovšetkým pestovania sliviek a pálenia vynikajúcej slivovice. V roku 1905 odtiaľto vyviezli až 800 ton sliviek. V posledných rokoch však stromov ubúda, a tomu chce obec zabrániť. Cyklistika je zase na vzostupe, a to aj vďaka súčasnej „saganiáde“. S nápadom postaviť v obci pumptrackovú dráhu prišli miestni mladíci, nadšenci cyklistického športu. O pomoc požiadali obecný úrad.

„Nápad sa nám zapáčil. Našli sme aj miesto, kde by dráha mohla byť, uprostred nového ovocného sadu. To by malo mladých ľudí odtrhnúť od počítačov a hlavne od nudenia sa. Nebudú hľadať únik v drogách, ale v takýchto aktivitách, čo je veľmi dôležité. Doteraz sme sa na dedine všetci tvárili, že drogy sú výsadou iba miest, ale veľmi rýchlo sa to rozšírilo aj do dedín,“ vraví Daniel Juráček, starosta Bošáce.

Pumptracková dráha je akési perpetuum mobile na bicyklovanie. Unikátnosťou tejto dráhy je, že človek ju môže prechádzať celú bez šliapania do pedálov, iba s využitím počiatočnej energie, klopenými zákrutami, jazdou do kopca a z kopca. Prácou s ťažiskom, rovnováhou a gravitáciou sa dá po nej perfektne jazdiť.

Takto by mala dráha vyzerať podľa vizualizácie. Autor: Obecný úrad Bošáca

Starosta predpokladá, že cyklodráha v sade pomôže spopularizovať ovocinárstvo. Mladí ľudia pri bicyklovaní uvidia, ako sa na jar o stromy musí niekto postarať, na jeseň uvidia na stromoch úrodu, a to možno aspoň niektorých z nich privedie k ovocinárstvu. Sad s dráhou by mal byť jeden ucelený, živý organizmus.

„V minulosti takéto dráhy boli vzácnosťou, teraz sa začínajú budovať. Ale zatiaľ pumptrackovú dráhu nemá ani okresné Nové Mesto nad Váhom, ani krajské sídlo Trenčín. Je to unikátny spôsob výučby cyklistiky u detí. Na takejto dráhe sa vedia zahrať aj malé deti s odrážadlami a minibicyklami, ale využiť ju môžu aj starší ľudia, seniori,“ hovorí o pripravovanom cyklistickom okruhu Juraj Moško, spoluautor projektu, ktorý tri roky pracoval v profesionálnom športe, v cyklistickom tíme Dukla Trenčín.

Teraz je uprostred ovocného sadu navezená veľká kopa hliny. Tam by mal byť štart, odkiaľ sa cyklisti spustia dolu cez prvé vlny, klopené zákruty, mierne skoky, až sa vrátia naspäť. Všetky zákruty, skoky a vlny sú projektované tak, aby tí skúsenejší mohli celý okruh absolvovať len technikou jazdy, bez toho, aby museli použiť pedále.

Stavba takéhoto okruhu stojí asi 3¤600 eur. Toľko peňazí si obec na cyklistickú dráhu nemôže dovoliť, preto požiadala o príspevok Nadáciu VÚB. Podobných žiadostí sa v nadácii zhromaždilo viacero, o najúspešnejších majú rozhodnúť ľudia v hlasovaní na internete. Hlasovanie sa začalo v pondelok 7. novembra a potrvá dva týždne. Ak sa bošácky projekt presadí, obec s pomocou miestnych cyklistov a podnikateľov chce s prácami začať hneď v januári, aby sa lete dalo na pumptrackovej dráhe už bicyklovať. Využívať ju budú môcť bezplatne nielen všetci občania Bošáce, ale aj záujemcovia zo širokého okolia.

„Jazdiť na pumptrackovej trati možno začať už v ranom detstve, to znamená niekedy od 5 rokov, a možno to praktizovať veľmi dlho, až do dôchodkového veku. Ja už mám 70 a jazdím aktívne aj teraz. Aby výstavbu dráhy zastrešovala samotná obec, to je najlepšia cesta budovania takýchto športovísk, lebo je určený ten, kto to bude využívať, aj ten, kto dráhu bude udržiavať,“ domnieva sa tréner Mikuláš Rapčan, predseda bikrosovej komisie pri Slovenskom zväze cyklistiky.