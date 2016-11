Bratislavský magistrát organizuje verejnú diskusiu k parkovaniu

Cieľom je informovať ľudí o princípoch fungovania jednotnej parkovacej politiky, ktorú navrhuje hlavné mesto. Na diskusii bude primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal a zamestnanci bratislavského magistrátu.

Návrh jednotných pravidiel v parkovaní na území celej Bratislavy prerokovali aj členovia mestskej rady na svojom novembrovom zasadnutí. Mestská rada zároveň rozhodla, že všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by mesto chcelo zaviesť do praxe pravidlá parkovania, predložia do orgánov hlavného mesta spolu s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Predložia ho tiež s návrhom zmluvy o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a bratislavskými mestskými časťami.

Termín spustenia nie je známy

Podľa Nesrovnala by bolo najlepšie, keby sa na začiatku do jednotnej parkovacej politiky v meste zapojili štyri veľké bratislavské mestské časti Petržalka, Ružinov, Nové Mesto a Staré Mesto. Zavádzanie celomestských pravidiel parkovania však bude mať podľa neho zmysel aj vtedy, ak sa niektorá samospráva do parkovacej politiky nezapojí. Termín spustenia parkovacej politiky v Bratislave však stále nie je známy.

Obyvatelia mestských častí, ktoré sa do spoločnej parkovacej politiky nezapoja hneď, budú môcť požiadať o mestskú parkovaciu kartu a v mestských častiach, ktoré sa do projektu zapoja, budú mať nárok na 50-percentnú zľavu rovnako ako obyvatelia zón, kde bude spoločná parkovacia politika platiť.

Mestské časti si budú samé prevádzkovať systém na svojom území. Či to bude internými kapacitami alebo externou spoločnosťou, to bude závisieť od nich. Mesto určuje len minimálny a maximálny rámec ceny rezidentskej karty, výšku poplatkov určujú mestské časti. Poplatok za parkovanie bude regulačným poplatkom, nemá byť zdrojom príjmom pre prevádzkovateľa. Za jeden kalendárny rok chce mesto od občana s trvalým pobytom v Bratislave za prvé auto v domácnosti vyberať od 20 do 100 eur.