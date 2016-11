Bratislava chce kúpiť 88 nových autobusov

Predkladateľom návrhu je primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Obnoviť by mali tridsať autobusov dĺžky osemnásť metrov, dvadsaťosem autobusov dĺžky dvanásť metrov, dvadsaťštyri autobusov s dĺžkou 10,5 metra a šesť autobusov, ktoré majú do deväť metrov.

V návrhu je tiež žiadosť, aby Dopravný podnik Bratislava pripravil verejnú obchodnú súťaž na nákup autobusov v predpokladanej sume 24 miliónov eur. Hromadnú dopravu v hlavnom meste financujú z mestského rozpočtu a mesto Bratislava je 100-percentným akcionárom Dopravného podniku Bratislava. „Napriek obnove vozidlového parku v predchádzajúcich rokoch je po plánovanej technickej životnosti 73 autobusov,“ píše sa v dôvodovej správe s tým, že v rokoch 2014 – 2015 kúpili do Bratislavy sto nových autobusov.

Návrh o nákupe nových autobusov sa však nepáči poslancom z Klubu pre Bratislavu, materiál pokladajú za nekoncepčný a zle pripravený. Podľa jeho predsedu Martina Borguľu je tiež dôležité nakúpiť nové autobusy v správnej štruktúre, teda vymeniť krátke vozidlá za dlhšie. Ako pripomína, vyriešilo by to problém s preplnenými autobusmi. „Väčší počet krátkych autobusov nevyrieši problém s kapacitou a ešte prinesie nový problém, nedostatok šoférov,“ pripomenul Borguľa. Jeho klub navrhuje, aby boli o materiáli ešte diskusie a až potom by sa ním malo zaoberalo mestské zastupiteľstvo.

Hovorkyňa Bratislava Ivana Skokanová povedala, že vyjadrenia mestských poslancov bude magistrát považovať za záväzné. „Ak bude ďalšia diskusia, sme pripravení rokovať,“ ukončila.