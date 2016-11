Spišskí richtári vyšli z depozitu

Zo svojho depozitu ich vybralo Spišské múzeum v Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi. Na stenách zatiaľ výstavy, potom stálej expozície, by mali zostať prístupní pre návštevníkov natrvalo.

Kto je tých dvadsaťšesť portrétovaných mužov a akej provincie boli súčasťou? Riaditeľka Spišského múzea v Spišskej Novej Vsi Zuzana Krempaská odkrýva mozaiku histórie.

"V roku 1412 sa Spišská Nová Ves spoločne s ďalšími spišskými mestami stala súčasťou tzv. spišského zálohu. Vtedajší uhorský kráľ Žigmund Luxemburský si od poľského vladára Vladislava Jagelovského požičal na vojenské účely 37-tisíc kôp pražských grošov, za čo mu dal do zálohy šestnásť spišských miest, dva hrady a trinásť dedín, ktoré odvtedy spravovali poľskí králi.

Táto záloha trvala 360 rokov. Až v 18. storočí, po vojne, ktorá vtedy vymazala Poľsko z mapy Európy, sa záloha skončila. Územie vtedajšieho Poľska si rozdelili Prusko, Rusko a Rakúsko-Uhorsko a v roku 1772 sa cisárovnej Márii Terézii podarilo prinavrátiť zálohované územie späť pod uhorskú správu," hovorí Krempaská.



Provinčný dom, sídlo Spišského múzea.

Zo šestnástich spišských miest potom Mária Terézia vytvorila novú provinciu, ktorej centrom sa stala Spišská Nová Ves. Okrem nej provinciu tvorili aj Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Veľká, Poprad, Stráže pod Tatrami, Spišská Sobota, Matejovce, Ruskinovce, Tvarožná, Vrbovo, Ľubica, Spišská Belá, Podolínec, Hniezdne a Stará Ľubovňa.

Uhorská panovníčka kúpila od mesta Spišská Nová Ves budovu radnice a zriadila v nej sídlo provincie. Vytvorila sa inštitúcia, ktorá fungovala ako štát v štáte, mala vlastné úrady a viaceré výhradné práva. Táto provincia existovala približne sto rokov, kým sa nestala súčasťou Spišskej župy.

Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Voľný má k provincii šestnástich spišských miest pozitívny vzťah. Napokon, vo svojej kancelárii má na stene obraz, ktorý toto obdobie pripomína. "Je na ňom zobrazených šestnásť rovnakých domov, tzv. Šestnástka, v ktorých títo richtári bývali počas svojich zasadnutí v Spišskej Novej Vsi.

To, že boli rovnaké, symbolizuje rovnosť všetkých miest," zdôraznil primátor. Práve so vznikom a s fungovaním provincie sú spojené obrazy, ktoré sú vystavené v Spišskom múzeu. Jeho riaditeľka hovorí, že ich je 26 a sú na nich nielen richtári spomínaných šestnástich miest, ale aj gróf, administrátor a prísediaci v provinčnom úrade.

„Hodnostárov dala portrétovať Mária Terézia v roku 1774. Autor obrazov je neznámy, no zbierka je výnimočná a vzácna. Podobnú kolekciu by ste nikde inde na Slovensku nenašli. Obrazy sú autentickým dokladom tej doby a zaujímavé sú aj tým, že okrem richtárov všetci ostatní hodnostári majú na obraze znázornené aj to, čo ich prácu charakterizuje. Pri notárovi je pero, pri grófovi pečať,“ vysvetľuje Krempaská.

Na obrazoch nechýbajú napríklad Tobias Jóri, ktorý sa stal prvým grófom provincie, predtým bol aj richtárom Spišskej Novej Vsi, či Martin Paltzmann, v tom čase prísediaci, neskôr dlhoročný významný richtár v Spišskej Novej Vsi, vďaka ktorému mal Spiš už v 18. storočí svoje múzeum.

Hodnota portrétov sa podľa Krempaskej nedá zmerať v peniazoch, no zbierka má veľkú spoločenskú aj historicko-dokumentačnú hodnotu.

„Obrazy sme získali do zbierok pri vzniku múzea v roku 1951, no doteraz boli v depozite. Verejnosti ich sprístupníme vďaka rozsiahlej rekonštrukcii Provinčného domu a novým výstavným priestorom. Obnova Provinčného domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, stála 2,5 milióna eur. Financovaná bola zo štrukturálnych fondov Európskej únie a realizovala sa od júla minulého do júna tohto roka. Provinčný dom sme verejnosti sprístupnili 21. septembra,“ podčiarkla riaditeľka.