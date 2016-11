Po mesiaci života v telocvični sa sťahujú do unimobuniek

Keď sa ľudia z domu na Bratislavskej ulici dozvedeli, že majú v ten deň odísť do unimobuniek, začali protestovať. Skandovali „domov, domov, domov", pričom mali na mysli svoje staré byty. Situácia bola celé dopoludnie napätá. Boli rozhodnutí nepodpísať zmluvy o prenájme. Napokon však pochopili, že iné východisko nemajú. Stále dúfajú, že to je len dočasné riešenie. Popoludní sa už balili do vriec a postupne si na vozíkoch či v detských kočíkoch odvážali veci preč z telocvične. So sťahovaním pomáhala i dodávka, ktorú poskytlo mesto. Unimobunky mesto umiestnilo neďaleko zhorenej bytovky.

Málo miesta

„Nemôžeme robiť nič iné, musíme ísť do unimobunky. Nedáme sa vyhodiť s deťmi na ulicu. Snáď tam nebudeme dlho. My sme pravidelne platili splátkový kalendár," povedala Katarína Balážová. Viacerí dúfajú, že mesto zabezpečí ešte ďalšie unimobunky, aby početnejšie rodiny mali aspoň dve miestnosti. Zatiaľ bude každá rodina v jednej unimobunke, a teda žiť v stiesnených pomeroch, aj keď ich je šesť či dokonca sedemnásť. Voda v unimobunkách nie je, toalety a sprchy sú spoločné vo dvoch sociálnych kontajneroch.

„My pomoc neodmietame, len sa tam nezmestíme," povedal Daniel Daniš. Jeho rodina má trinásť členov. Hovorí, že radšej by si zaplatil aj za dve unimobunky. Podnájom sa mu hľadá ťažko. „Mňa nikde nezoberú. Keď poviem, že mám trinásť detí a že sme Rómovia, tak s nami nechcú mať nič spoločné," dodal.

Za unimobunky museli zaplatiť dopredu a dohodnúť si aj splátkový kalendár na vyrovnanie starých dlhov. Za november zaplatili za prenájom unimobunky 86 eur, keďže sa do nich sťahujú až uprostred mesiaca. Za ďalší mesiac to už bude takmer 200 eur.

Ešte v piatok dopoludnia sa s obyvateľmi na Bratislavskej ulici v Žiline stretol splnomocnenec vlády pre rómske otázky Ábel Ravasz. Keď videl unimobunky, ktoré majú asi 17 štvorcových metrov, skonštatoval, že nie sú vhodné pre mnohopočetné rodiny. „Je to problém, potrebujeme viac takýchto jednotiek. Vnímame to ako dočasné riešenie, určite by sa dalo uvažovať o obnovení bytovky," povedal a dodal, že na oprave by sa mali podieľať aj jej obyvatelia. O probléme bude Ravasz informovať vládu, ale na otázku, či požiada o príspevok z vládnej rezervy, priamo neodpovedal. „Videl som, že situácia je vypuklá, že s tým treba niečo urobiť. Neviem, čo sa podarí, ale budeme na tom naďalej pracovať," dodal.

Opravia alebo zbúrajú

Či sa bude bytovka opravovať, bude známe až podľa komplexného statického posudku, ktorý bude hotový zrejme na budúci týždeň. Predbežne mesto odhadovalo, že do opravy strechy a zatiaľ posúdených nedostatkov by bolo treba investovať 300-tisíc eur. Preto sa skôr prikláňalo k zbúraniu bytovky.

Ako dlho budú ľudia v kontajneroch, netušia – ani to, či sa z nich všetci dostanú do iných bytov. Mesto hovorí, že ľudia z Bratislavskej ulice musia najprv vyrovnať svoje dlhy, ktoré majú voči mestu, a až potom môžu požiadať o pridelenie mestského nájomného bytu. Strecha bytovky začala horieť v noci 18. októbra. Hasiči z nej evakuovali 116 ľudí, ktorým mesto poskytlo útočisko v telocvičniach neďalekej školy na Hollého ulici. Telocvičňa by opäť mala slúžiť deťom, zrejme už o týždeň. „Tešíme sa, že sa nám konečne uvoľnia priestory. Pre nás to teraz znamená, že musíme dať telocvičňu do poriadku. Vydezinfikovať, odstrániť škody, vymaľovať," povedal riaditeľ základnej školy Ľubomír Krajčí.